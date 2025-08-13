Slušaj vest

Obala barajevskoj jezera Duboka voda je prošlog vikenda bila mesto okupljanja ribolovaca, kako starijih tako i mlađih…ipak to nije bilo samo klasično pecanje, pošto je povod za “druženje” bio drugačiji...održana je “Školica ribolova” na kojoj su mališani učili da pecaju.

Klub sportskih ribolovaca Energo Tim Beograd je uz podršku GO Čukarica organizovao sada već tradicionalnu "Školicu ribolova" za mlađe kategorije, a realizovao ju je instruktorski tim KSR Energo Tima i licencirani trener sportskog ribolova.

mala škola pecanja
Foto: Privatna Arhiva

Edukacija se sastojala iz dva dela, teorijskog i praktičnog.

Na teorijskom predavanju dečica su učila o istorijatu sportskog ribolova, disciplinama koje postoje u okviru Saveza Sportskih Ribolovaca Srbije, montaži sistema, opremi za ribolov plovkom, spremanju primame i postavljanju mamaca.

Posle teorijskog dela prešlo se na praktičan ribolov.

Školicu je pohađalo 11 mališana koji bili su podeljeni u 3 grupe. Instruktori su sa svakim polaznikom radili pojedinačno.

Od opreme su korišćeni štapovi u dužini od 3 i 4 metra, lagani plovci, tanki predvezi i male udice, uspešno se lovila bela riba, keder, po neka deverika a primat je preuzela bodorka.

Na kraju je svih 11 učesnika školice nagrađeno. Dobili su priznanja u vidu diploma i medalja.

Kurir.rs/Telegraf

