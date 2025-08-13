Slušaj vest

Letnji period i godišnji odmori pravo su vreme za posetu neke tropske destinacije. Neki se opredeljuju za bliže evropske destinacije, a neki za veoma udaljene i manje poznate. Svako putovanje nosi sa sobom brojne uspomene, bilo da je porodično, prijateljsko ili ljubavno i romantično. Svako je posebno na svoj način.

Destinacije kao što su Maldivi, Bali, Zanzibar i Tenerifi su vrlo poznate, međutim malo ko je bio u prilici da ih poseti. Ukoliko niste u mogućnosti ili ne volite da provedete po 20 sati u avionu evo nekih predloga za bliže a prelepe destinacije.

Pariz

London

Barselona

Rim

Istanbul

Postoje "ta" neka mesta koje morate da posetite bar jednom u životu. Za neke je to tropsko more, za neke planina, neki vole hladniji sever, a neki smatraju da su to mesta u Srbiji. Ono što je neizbežno jeste to da svako mesto nosi posebnu priču i krije kulturne i istorijske lepote.

Evo šta građani Beograda kažu koje mesto na svetu svako mora da poseti bar jednom u životu. Evo nekih odgovora u anketi:

Deo građana, uglavnom mlađa populacija smatra da svako treba da ode na neko daleko mesto koje će pamtiti ceo život. Mesto sa prelepim peščanim plažama i azurnim morem.

- Zanimljivo pitanje. Smatram da bi svakako trebalo da se posete neke egzotične destinacije - rekao je sagovornik.

Deo građana smatra da nije neophodno otići daleko, već i da naša zemlja ima prelepa mesta koja se moraju posetiti. Srbija je puna prelepih jezera i gradova koji su pristupačni i pogodni za brzi i lako organizovani put.

- Smatram da svako bar jednom mora da poseti Kruševac - rekao je sagovornik.

Jedan deo sagovornika istakao je da destinacija nije toliko važna, već ono što ima da pruži. Kulturno i istorijsko.

- Naše muzeje svako mora da poseti - rekla je sagovornica.

Veoma zanimljiv odgovor dao je mlađi građanin, iako se većina opredeli za neke popularne destinacije, njegov odgovor je sve iznenadio.

- Jerusalim svako mora da poseti - istakao je.

Bilo je i onih građana koji su proputovali pola sveta i videli mnoge neverovatne destinacije o kojima većina samo mašta. Evo jednog veoma zanimljivog predloga za putovanje.

- Evo hajde, to mi je ostalo vrlo upečatljivo, Pompeja - istakla je sagovornica.