SVE ULICE U BEOGRADU PROHODNE, PREVOZ REDOVNO FUNKCIONIŠE: Evo kakvo je trenutno stanje na ulicama prestonice nakon divljanja blokadera
Sve ulice u Beogradu od jutros su prohodne za saobraćaj, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).
Javni gradski prevoz redovno funkcioniše.
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Trenutno nema zastoja na gradskim saobraćajnicama niti na mostovima.
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Jutarnji špic polako hvata zalet, saobraćaj je već pojačan na Gazeli, kod Autokomande, kao i prilazima centru grada.
U Beogradu sve normalno funkcioniše i pored haosa koji je su juče blokaderi napravili na ulicama prestonice.
Podsetimo, blokaderi su i tokom noći nastavili da uništavaju Beograd i da divljaju po ulicama.
Oni su, nakon što su napadali građane i policiju počeli da prevrću kontejnere.
blokaderi Foto: Privatna Arhiva
