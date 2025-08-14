Slušaj vest

Sve ulice u Beogradu od jutros su prohodne za saobraćaj, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Javni gradski prevoz redovno funkcioniše.

Screenshot 2025-08-14 071624.png
Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Trenutno nema zastoja na gradskim saobraćajnicama niti na mostovima.

Screenshot 2025-08-14 071617.png
Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Jutarnji špic polako hvata zalet, saobraćaj je već pojačan na Gazeli, kod Autokomande, kao i prilazima centru grada. 

U Beogradu sve normalno funkcioniše i pored haosa koji je su juče blokaderi napravili na ulicama prestonice.

Podsetimo, blokaderi su i tokom noći nastavili da uništavaju Beograd i da divljaju po ulicama. 

Oni su, nakon što su napadali građane i policiju počeli da prevrću kontejnere.

blokaderi
blokaderi Foto: Privatna Arhiva

