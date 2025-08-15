Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas bez vode biti deo potrošača u gradskoj opštini Novi Beograd zbog planiranih radova.

Navodi se da će bez vode do 14 časova ostati potrošači u Ulici Omladinskih brigada i to brojevi 96/u, d, đ, e, ž, c, f, h i 98 i 98a .