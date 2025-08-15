Slušaj vest

Poslednjeg radnog dana ove sedmice saobraćajnih gužvi u Beogradu nema, Brankov most je poluprazan, na Gazeli ima automobila ali ne i zastoja, sve teče.

GSP ide normalno, po redovnom režimu.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Kurir.rs/Naxi kamere

