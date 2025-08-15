Ovog jutra u Beogradu sve ulice su prohodne, a gužvi i zastoja nema ni na mostovima.
BEZ GUŽVI I ZASTOJA, SAOBRAĆAJ TEČE BEZ PROBLEMA: Sve beogradske ulice prohodne u jutarnjem špicu, GSP ide normalno (FOTO)
Poslednjeg radnog dana ove sedmice saobraćajnih gužvi u Beogradu nema, Brankov most je poluprazan, na Gazeli ima automobila ali ne i zastoja, sve teče.
GSP ide normalno, po redovnom režimu.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
