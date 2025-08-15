Slušaj vest

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, u požaru je povređena devojka (22). Ona ima teške povrede, njoj je na telu izgorelo više od polovine kože. Prevezena je na VMA u teškom stanju, a, navodno, je reč o državljanki Irana (22).

Brzom reakcijom vatrogasaca požar se nije proširio na okolne objekte. O celom slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Kurir.rs/Telegraf

