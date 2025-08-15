Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da tramvajska linija 2 neće biti ukinuta, već da će ići izmenjenom trasom, a da će kroz Parisku ulicu, kada bude bila pretvorena u pešačku zonu saobraćati šatl vozila ili replike starih beogradskih tramvaja.

- Naravno liniju 2 ne ukidamo, ona bi išla kuda ide, ali bi umesto da prođe pored Kalemegdana, išla ispod i okrenula iza parking servisa, a drugi pravac bi okretao kod Beton hale. Pariska ulica bi bila pokrivena replikama starih beogradskih tramvaja ili šatl vozilima - rekao je Šapić u intervjuu za Tanjug.

Dodao je da je to jedna od opcija i da će uskoro detaljno biti predstavljeno kako će sve izgledati. Šapić je objasnio i da se to sve radi zbog bezbednosti, jer je zbog konfiguracije terena manja vidljivost kada se tramvaj penje i potrebno je da tu ide manje vozilo kojim će se lakše upravljati. Dodao je i da je ideja da se u pešačkoj zoni u Pariskoj ulici napravi fontana, prostor za kafiće, ali i da do Uzun Mirkove ulice i sa druge strane pored francuske ambasade ulice ostanu otvorene za saobraćaj.

- Da se ostali deo Pariske ulice, pretvori u pešačku zonu i da kroz pešačku zonu prolazi, taj stari beogradski tramvaj koji će praktično da spoji krug dvojke. Pre godinu dana sam rekao da ukoliko dođe do prekidanja linije da je ideja da postoje šatl vozila koja bi bila frekventnija i ona bi premostila taj put i bilo bi vam daleko lakše i brže da se nađete na vrhu, kod Kalemegdanskog parka. Naravno, da ne bi ostavili taj prostor bez saobraćaja i da se ljudi penju peške - rekao je Šapić.

Govoreći o novim parking mestima i garažama rekao je da je završena garaža Pinki u Zemunu i da će u januaru biti puštena u rad garaža u Vlajkovićevoj ulici gde će biti oko 250 mesta.

- Ostaje još da se radi park, gde će biti otkrivena arheologija, moći ćete sve da posmatrate kroz staklo - napomenuo je Šapić.

On je dodao da je i kod Hrama Svetog Save u izgradnji jedna garaža, u Skerlićevoj ulici gde će biti oko 200 mesta.

- Omogućićemo da se otvaraju nove garaže i parking mesta, gde je to moguće - rekao je Šapić, ali je objasnio da je ideja grada da se poveća protok, ali ne i zadržavanje vozila u centru grada.

- Zato smo uveli besplatan prevoz, da se odlučite za gradski prevoz - rekao je Šapić i napomenuo da i za gradski prevoz mora da se omogući da može da prođe kroz centar.

On je istakao da 90 odsto zgrada starijih od 20 godina u centru grada nema garaže i da je to najveći problem kada je parkiranje u pitanju, ali da će grad pokušati i taj problem da reši.

Govoreći o obnavljanju voznog parka i nabavci novih vozila, kako autobusa, tako i tramvaja, Šapić je rekao da je više stotina vozila u prethodnom periodu kupljeno, kako od strane Grada, tako i od strane privatnika, koji su ugovorima uslovljeni da moraju da nabave nova vozila, ukoliko žele da voze na beogradskim ulicama.

- Ako želiš da ti mi plaćamo, kao što smo plaćali uvek, moraš da kupuješ novo vozilo. Privatnici, zahvaljujući tom našem ugovoru, kupili su više stotina novih vozila. Tako da nisu to samo vozila koje smo mi direktno, nego smo ih indirektno obezbedili, zahvaljujući merama koje smo doneli - naveo je Šapić.

Gradonačelnik je najavio da će se nastaviti sa nabavkom novih vozila i da se očekuje i 25 novih tramvaja na ulicama grada do aprila i dodao da je u toku nabavka 170 kratkih autobusa.

Foto: Grad Beograd

- Dok sam na čelu grada Beograda, neću odustati od ideje da se obnovi čitav vozni park i da Beograđani nemaju vozilo starije od dve, tri godine, što je daleko iznad standarda čak i EU, tamo su vozila prosečno stara sedam godina - rekao je on.

Dodao je da još uvek sva vozila nisu nova, ali da je ideja da u roku od godinu i po dana nema vozila starijeg od dve godine.

- U ovom momentu nemamo praktično vozila starija od pet ili šest godina, a od 1. januara sva vozila će biti plava i neće biti starija od tri do četiri godine. Onda ćemo pokušati da kupimo još jednu turu potpuno novih, da bi ove koji će u tom momentu imati četiri ili pet godina, mogli da zamenimo - rekao je on.

Govoreći o radovima na prostoru nove Beogradske autobuske stanice, Šapić je rekao da je autobuska stanica završena, ali da nije još stanična zgrada i da se na tome radi, ali da autobuska stanica i sada ima sve što je neophodno.

- Čak ima i zatvoreni prostor, samo što je u ovom momentu privremen. Nova stanična zgrada i 90 odsto nje uopšte neće biti autobuska stanica. Biće 7.000 kvadrata koji su poslovni prostor grada Beograda, koji će koristiti naše druge službe. Prizemlje dole će samo da bude sastavni deo stanice. Međutim, još nije gotovo. Kada će to da bude završeno, ne znam, nabavka je raspisana - rekao je on i dodao da ne može da utiče na proces javnih nabavki, ali da očekuje da će vrlo brzo da dobije izvođača.

Kada je u pitanju autobuska stanica Jug, Šapić kaže da je cilj bio da ona brže bude gotova, jer će smanjiti gužve koje se stvaraju na Autokomandi zbog stajanja međugradskih linija, ali da je tu bilo određenih izmena.

- To će biti stanica za one koji dolaze iz pravca juga ili putuju na jug. Pored toga kad bude gotova uspostavićemo autobusku liniju koja će voziti kružno od Slavije do Autokomande i nećete morati da pešačite taj deo - objasnio je Šapić.

Šapić je rekao da radovi uveliko traju i da će ta stanica biti otvorena za koji mesec.