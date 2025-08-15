Slušaj vest

Tokom nereda koji su izazvali, oštećen je veliki broj kontejnera, a čak 50 je uništeno do te mere da im je trajno onemogućena prvobitna namena. Paljenje kontejnera predstavlja jedan od najopasnijih i najneodgovornijih činova, ugrožava zdravlje prolaznika i stanara, i stvara ozbiljnu opasnost od širenja požara na okolne objekte i vozila.

Ovakva dela su čist primer bahatosti, nekulture i potpunog odsustva svake građanske svesti.

Najviše su pogođene opštine Savski venac, Novi Beograd i Vračar. Skoro 1.000 radnika našeg preduzeća bilo je angažovano u poslednja 24 sata i uložilo nadljudske napore kako bi grad već jutros bio očišćen i vraćen u funkcionalno stanje. Naši radnici su vredni i posvećeni i

svakodnevno obavljaju težak i odgovoran posao, a na ovaj način im se obim posla nasilno i bezrazložno povećava ovakvim divljačkim postupcima.

JKP ,,Gradska čistoća” Beograd zahteva od nadležnih institucija da hitno identifikuju i sankcionišu počinioce ovog sramotnog napada na grad i naglašava da svako paljenje i uništavanje komunalne opreme ostavlja posledice koje otežavaju dalje funkcionisanje grada i

narušavaju kvalitet života svih Beograđana, poručili su iz Gradske čistoće.