Slušaj vest

Na beogradskim kupalištima se kupaju i kućni ljubimci. Ne postoje posebne plaže za njih. Drugačija je situacija u velikim letovalištima. Zbog toga mnogi svoje ljubimce ne vode na odmor. Kako se snalaze vlasnici?

Pakuje se kao da ide na letovanje, ali umesto u hotelu pored plaže, Pako će biti u pansionu za pse. U torbi je sve što mu treba – omiljena hrana, povodac i nekoliko igračaka.

- Do sada sam ga vodila pet puta i imam odlično iskustvo. Prvi put sam se jedva odlučila na taj potez, ali pošto je u pitanju bilo višednevno putovanje, nisam htela nikoga da opterećujem - kaže Pakova vlasnica, Tanja Petrović.

U Beogradu postoji osam registrovanih hotela za pse i dva za mačke. Moli ovih dana ne čuva kuću, dok su njeni vlasnici na odmoru, i on je gost pansiona

Foto: Printscreen RTS

Cene i uslovi

- Dolaze zbog putovanja, neki su na vrtiću, budu tu samo preko dana, neki zbog operaciuja ili kad neko ne može da ih čuva. Cena po danu je 1.800 dinara, tako je kod svih ragistrovanih - kaže Slađan Todorović iz jednog od pansiona.

Sve je više vlasnika koji na odmor vode i ljubimce. Za njih plaćate dodatno, po noćenju. Retko se boravak ljubimcima ne naplaćuje.

- Prvenstveno zato što mi imamo psa i ne možemo da zamislimo da idemo negde bez njega. Naravno, dozvoljen je boravak samo malim rasama, jer je apartman mali svi su takvi u zgradi i nije normalno da veliki pas i četiri oobe borave u njemu. To je pravilo prvenstveno zbog higijene - navodi Katarina Nikolić iz apartmana na Zlatiboru.

A ukoliko vlasnici svoje ljubimce žele da povedu sa sobom u inostranstvno, kako bi bili zajedno u hotelu pored mora, moraju da im izvade pasoš. Potrebno je da odu kod ovlašćenog veterinara, uz obavezno čipovanje i unos svih podataka o vlasniku i životinji.