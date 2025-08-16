Slušaj vest

Linije gradskog prevoza u Beogradu od jutros funkcionišu po redovnom režimu za vikend, kažu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Sve ulice u Beogradu prohodne su za saobraćaj.

Trenutno stanje na nekim od glavnih saobraćajnica u gradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Kako se može videti na Naxi kamerama, glavne saobraćajnice u Beogradu su prohodne. Gužve nema ni na mostovima.