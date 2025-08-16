Slušaj vest

Linije gradskog prevoza u Beogradu od jutros funkcionišu po redovnom režimu za vikend, kažu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Sve ulice u Beogradu prohodne su za saobraćaj.

Screenshot 2025-08-16 075003.jpg
Trenutno stanje na nekim od glavnih saobraćajnica u gradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Kako se može videti na Naxi kamerama, glavne saobraćajnice u Beogradu su prohodne. Gužve nema ni na mostovima.

Podsetimo, blokaderi su sinoć isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. Više o tome pročitajte klikom ovde.

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: 6 osoba povređeno u 3 saobraćajne nesreće
hitna-pomoc-noc-2.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u delovima ove 2 opštine od ujutru pa do 16 sati
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradDanas možete učiniti dobro delo i pokazati humanost! Evo na koji način i gde - vaše malo nekome znači puno!
davanje krvi shutterstock_2347089099.jpg
BeogradIDETE NA LETOVANJE, A NE ZNATE KUDA SA KUĆNIM LJUBIMCEM? Hoteli u Beogradu za pse sve traženiji, evo koja je cena i uslovi!
shutterstock_2647329831.jpg