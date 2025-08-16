Beograd
ULICE U BEOGRADU PROHODNE: Gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu
Slušaj vest
Linije gradskog prevoza u Beogradu od jutros funkcionišu po redovnom režimu za vikend, kažu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).
Sve ulice u Beogradu prohodne su za saobraćaj.
Trenutno stanje na nekim od glavnih saobraćajnica u gradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Kako se može videti na Naxi kamerama, glavne saobraćajnice u Beogradu su prohodne. Gužve nema ni na mostovima.
Podsetimo, blokaderi su sinoć isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. Više o tome pročitajte klikom ovde.
Reaguj
Komentariši