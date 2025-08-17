Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Bogatić, Metković, Osnovna škola 9-14 časova
Savski venac, Ambasada Republike Indonezije 12-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradULICE U BEOGRADU PROHODNE: Gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu
IMG_20250714_201434.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: 6 osoba povređeno u 3 saobraćajne nesreće
hitna-pomoc-noc-2.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u delovima ove 2 opštine od ujutru pa do 16 sati
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradDanas možete učiniti dobro delo i pokazati humanost! Evo na koji način i gde - vaše malo nekome znači puno!
davanje krvi shutterstock_2347089099.jpg