Slušaj vest

"Dečje leto na Ušću" je počelo!

Program u okviru "Beogradskog leta" održava se svakog dana od 17 časova do ponoći u parku Ušće, gde vas očekuju luna park, sportski poligoni, kreativne radionice, crtanje lica, vodene igre i još mnogo toga! - navodi se u saopštenju Grada Beograda. 

Ulaz na manifestaciju je besplatan, a kompletan program možete pogledati na sajtu letonauscu.rs

Kurir.rs/Grad Beograd

