POČELO DEČJE LETO NA UŠĆU! Sve o programu i kako se informisati! (VIDEO)
"Dečje leto na Ušću" je počelo!
Program u okviru "Beogradskog leta" održava se svakog dana od 17 časova do ponoći u parku Ušće, gde vas očekuju luna park, sportski poligoni, kreativne radionice, crtanje lica, vodene igre i još mnogo toga! - navodi se u saopštenju Grada Beograda.
Ulaz na manifestaciju je besplatan, a kompletan program možete pogledati na sajtu letonauscu.rs
Kurir.rs/Grad Beograd
