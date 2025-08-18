DANAS BEZ STRUJE DELOVI ČAK 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja i u strogom centru
Vračar
08:30 - 14:00 BEOGRADSKA: BB,4-34,15-19,23-27, KRALjA MILANA: BB,BB,BB,BB,29,33,43,47-47E, KRALjA MILUTINA: 6-12,23,27,31-37, MIŠARSKA: 8A-8C, NjEGOŠEVA: BB,BB,BB,8-10,BB,4-12,1-11,15-17A, SVETOZARA MARKOVIĆA: 28-36F/8,31-33,37-39,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DUNAVSKE DIVIZIJE: 28,27-33, HOPOVSKA: BB, KARLOVACKE MITROPOLIJE: 2D, KOVILOVSKA: BB,BB,1-3, MILADINA ZARIĆA: 2-6,1-11, MILORADA ARSENIJEVIĆA: 2A, MITE STAJICA: 13B, MORAVSKE DIVIZIJE: 7-11, RANKA MILjIĆA: 46,63-63, RASTKA NEMANjIĆA: BB,1, SEVERINA BIJELIĆA: BB,2-14,1-7, VELIKOREMETSKA: 8,1-3, VOJISLAVA IVETIĆA: 13, Naselje BORČA Mali Zbeg: MITE STAJICA: 2-16,1-9, Naselje BORČA Mali - Zbeg: KARLOVACKE MITROPOLIJE: BB,16-18,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DIČINSKA: 26,53A-59, JADARSKA: 20,26, KARINSKA: 42,46,52,58,39,47-49,
Savski venac
08:30 - 14:00 KRALjA MILUTINA: BB, TRG SLAVIJA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
Voždovac
08:30 - 13:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 56A,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: DOLjANSKA: 62, HAJDUČKA: 4a-6,10-12,16,1,5-23,
Zemun
09:30 - 17:30 22 OKTOBRA: 7,
Surčin
10:00 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: bb,bb,42,64,72,7-9a,67-71,81,95-95C, GROBLjANSKA: 4-30,34,40-44,48-58,64-68,72-84,94-98,102-114,120-122,126-132,136-136,140-142,1-5,9-11,15-23,27-73, MARŠALA TITA: bb,bb,72-118A,122-218,226-226A,77-119,123-185,191-195,203,211,217-219,223-223N, SESTARA RADOVANOVIĆ: 2-14,1-27, SPORTSKA: 28-48,54,19-69,73, SRETENjSKA: 17,23,27-29,43, STRAŽILOVSKA: 6-12,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Ibarski put posle Argosa do benzinske pumpe na strani Očage.
09:00 - 15:00 Opština Ljig: naselje Kozelj zaseok ka Pavlovićima i Koviljači.
