Noćas se u Beogradu nije dogodila nijedna saobraćajna nezgoda, saopštila je Hitna pomoć.
Toj službi su tokom noći stigla 103 poziva za pomoć, 23 puta je intervenisala na javnom mestu. Najviše su zvali ljudi koji boluju od hroničnih i kardiovaskularnih bolesti.
Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC Bežanijska kosa, Urgentni centar i Dečja klinika "Tiršova".
