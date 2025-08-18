Slušaj vest

Toj službi su tokom noći stigla 103 poziva za pomoć, 23 puta je intervenisala na javnom mestu. Najviše su zvali ljudi koji boluju od hroničnih i kardiovaskularnih bolesti.

Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC Bežanijska kosa, Urgentni centar i Dečja klinika "Tiršova".

Kurir.rs/Beta

