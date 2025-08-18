Slušaj vest

Saobraćaj teče bez problema i sve su ulice prohodne, a GSP saobraća po uobičajenom režimu za radne dane. 

Saobraćaj je vidno jači na Gazeli i Autokomandi, a na Brankovom mostu i Pančevcu nema nikakvih gužvi. 

Jutarnji špic  Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Kurir.rs

