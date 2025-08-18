Prvog radnog dana u ovoj nedelji gužvi i zastoja na beogradskim ulicama nema.
jutarnji špic
NI GUŽVI, NI ZASTOJA: Saobraćaj u Beogradu teče bez problema, sve prohodno, GSP ide normalno
Saobraćaj teče bez problema i sve su ulice prohodne, a GSP saobraća po uobičajenom režimu za radne dane.
Saobraćaj je vidno jači na Gazeli i Autokomandi, a na Brankovom mostu i Pančevcu nema nikakvih gužvi.
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Kurir.rs/Naxi kamere
