U DELOVIMA OVIH 8 OPŠTINA DANAS NEĆE BITI STRUJE: Isključenja i u strogom centru Beograda
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:30 - 12:00 DžORDžA VAŠINGTONA: 54,58-58V/1, GENERALA LEŠJANINA: 2-18,1-5, MAJKE JEVROSIME: 2-8V/2, SVETOGORSKA: 48-50,47-49, TAKOVSKA: 23-25,37-39,13-13F/8,17-21,27-35,39A,
Palilula
08:30 - 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 6: 2-2A,6,1,5-9, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 16, Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 32, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 2,6-16A,1-1C,5-25, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 6-10, ZRENjANINSKI PUT: 82X,17A,
09:00 - 14:00 PUT ZA CRVENKU N 101: 9-11, Naselje BORČA: CRVENKA: 0-4,8,32,42-42A,1B-5,9-11,29-35,39, LAZARA DOKIĆA: 70-74,80-82,86-88,96-98,104,112-124,53-57,79-81,85,91-99,117,123, LOTOSA: 4-20B,50-56,39,51, PUT ZA CRVENKU: 4-20I,24-26M,30-30E,36,46-50V,56-56V,66,4114,1-9,15V,27,37,61,71,77A-79,83-87A, PUT ZA CRVENKU 5 DEO: 11-11Z, PUT ZA CRVENKU 6 DEO: 28,1-5,9-23,27-31, PUT ZA CRVENKU N 101: 2,29A, PUT ZA CRVENKU NOVA 102: 8,14-16,22, PUT ZA CRVENKU NOVA 104: 3,9-11A,15-15A,19-21A, STEVANA ŠALAJIĆA: 4,8-10,14,42,5,15-17,21-23,27-29,33-39, Naselje Crvenka: CRVENKA: 38,43,
08:30 - 12:00 27 MARTA: 2-4, TAKOVSKA: 12-12,16-20,
Čukarica
09:00 - 16:00 KARPOŠEVA: 27,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 122-140, NARODNIH HEROJA: 22-28, STUDENTSKA: 39-43,
09:00 - 10:00 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 114, NARODNIH HEROJA: 3-5, PARISKE KOMUNE: 9-11,
Zemun
09:00 - 11:00 DOBANOVAČKI PUT 3. DEO: 6,1,7, Naselje ALTINA: ALEKSANDRA POPOVIĆA : 4,12-18,1-7A, DOBANOVAČKI PUT: 58F,91A-91b,97A-99E, JOZA LAURENČIĆA : 4A-14,11A-17, MUSORGSKOG : 2, OSKARA DAVIČA : 8-14,1,5, PAVLA VUJISIĆA : 2-2B,6A-18,22,26,5,11-13,17-23,27-33, STOJANA DEČERMIĆA : 10-14,18-24,7-11G,17-19, TAŠKA NAČIĆA : 4-16,1-7B,11-13, Naselje ALTINA.: MIROSLAVA ANTIĆA : 12,
11:00 - 15:00 Naselje UGRINOVCI: GROBLjANSKA: 126-132,133-135, ZEMUNSKA: 20-26Z,32,46-48,58-68,76,128-134,148-150,154-164,170-176,208-210B,214,121C-121M,127A,149-155F,159-161G,167,171-173O,193-195Ž,201-201A,209-217,227b,233-235,265-267,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje LEŠTANE: AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37, BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43, KREMENjE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69, KRUŽNI PUT: 4C-6B, MALO POLjE: 3, PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53, PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A, RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107,
Obrenovac
08:00 - 15:00 Naselje LjUBINIĆ: CENTAR: 22-22,54-62,72B,76-86,94-102,106-128,146,156A-156B,160A,55,59-63,81,93-95,99-99C,105-111,115-119,123,147A-147B,231,1111, ĆOPIĆA KRAJ: 40-44,41-43, DONjI KRAJ: 2-4,8-34,38,46-48,68A,3-9,13-39,45,53-53A, DUBRAVA: 228B,217A, GORNjI KRAJ: 128-130V,148-162,172-174,192A,206,214,224-228,232-234,49,125,129,147,151-161,219A,225-229,233-233J, IVOVIĆA KRAJ: 223, KOD CRKVE: 14A,26,48A-50,54-54B,1A, KOD DOMA: 118A-122B,1BB,97,215,229G, LIPOVICA: 0,106,148A,160B,186,206-212,216,220-226D,234,125B,205-211,217-231, LjUBINIĆ: 151A, MILOSAVLjEVIĆA KRAJ: 160A, MUZIČKA KOLONIJA: 168-170,176,180,184,17B,175,185, PAVLOVIĆI: 188, PRNjAVOR: 130-144B,230,113,133-137,141-145,163-163A, PUT ZA
Orašac: 180B,226,223E, SIMIĆI: 188-190B,194-202,189-197,201-203, TODOROVIĆI: 66-76,84-92,190,67,71-75,85-91,199, Naselje PUT ZA BANjANE: 2G, Naselje VUKIĆEVICA: GORNjI KRAJ: 16,36,40-44,1-3,31-41,165, MATIČA KRAJ: 40B, NEMA NAZIVA ULICA: 38,113, PUT ZA DONjI KRAJ: 0,32,70,110,114-128,132-134,138-144,148-150B,154-160,164,168-170,111,115,119,123A-133A,137-145,151-153,157-159,163-169, SELO: 42A,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: 144,164,396A,1,353B,
Kurir.rs