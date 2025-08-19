Slušaj vest

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti – obala Save od Baričke ade ka Umci, naselje Ripanj-put za Koloniju, naselje Rušanj – Moravska ulica, naselja Vrčin, Zaklopača, Put za Vrčin, Železnik, Sremčica, Resnik, Umka, Ibarski put, Borča, Kovačevac i Mladenovac.

Tretman će biti sproveden ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i brzinu vetra.

„Čistoća” apeluje na građane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe koje sprovode tretman, te da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele.

Preparate koji se koriste registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

„Čistoća” takođe apeluje na građane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na prozorima, isprazne skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima, ukoliko to dozvole vremenske prilike.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, kao i subotom od 8 do 14 sati.