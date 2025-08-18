Slušaj vest

Kako je saopšteno iz Opštine Zvezdara, svih šest predstava biće izvedeno u amfiteatru Sportskog centra „Olimp – Zvezdara” u Ulici Vjekoslava Kovača 11, a u slučaju loših vremenskih uslova predstave će biti izvedene u istom terminu u sali Mesne zajednice „Lipov lad” u Bulevaru kralja Aleksandra 298 – scena Pozorišta „Pan teatar”.

Manifestaciju, koja se tradicionalno organizuje na Zvezdari pred početak školske godine, zvanično će otvoriti Mihailo Dosković, predsednik GO Zvezdara.

 Prva predstava na repertoaru je „Fabrika čokolade” u izvođenju pozorišta „Pan teatar”, a svake večeri glumci će deci i roditeljima poželeti dobrodošlicu i podsetiti ih na neka pravila pozorišnog bontona. Kao organizator i pokrovitelj, Gradska opština Zvezdara na ovaj način podstiče razvoj pozorišne kulture kod najmlađih.

Predstave počinju u 18.30 časova, a ulaz je besplatan.

Screenshot 2025-08-18 143626.jpg
Foto: Beograd.rs

Raspored predstava 

– ponedeljak, 25. avgust: „Fabrika čokolade” – „Pan teatar”;
– utorak, 26. avgust: „Lepotica i zver” – Pozorište „Sanjalište”;
– sreda, 27. avgust: „Začarano kraljevstvo” – „Pan teatar”;
– četvrtak, 28. avgust: „Asteriks i Obeliks” – Pozorište „Sanjalište”;
– petak, 29. avgust: „Biberče” – Perino pozorištance;
– subota, 30. avgust: „Priča o čarobnom štapiću” – Pozorište „Talija”.

Kurir.rs/Beograd.rs

