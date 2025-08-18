Slušaj vest

U Beogradskom vodovodu velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode, zbog njenog značaja za zdravlje svih Beograđana.

Proveravanje kvaliteta osnovne životne namirice za piće, pripremanje hrane i obavljanje osnovnih higijenskih potreba ljudi velika je odgovornost i obaveza koju svakodnevno obavlja i ispunjava naše Preduzeće. U Vodovodu se od samih početaka budno prati kvalitet vode, a za proteklih 130 godina nije zabeležena ni jedna hidrična epidemija. Voda iz beogradskog vodovodnog sistema je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna i zadovoljava sve uslove Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji je usaglašen sa relevantnim međunarodnim standardima.

Kontrola kvaliteta vode za piće u Beogradskom vodovodu je višestepena i veoma rigorozna. Prvi stepen kontrole kvaliteta vode obavlja se u pogonskim laboratorijama, neprekidno 24 sata, gde se vrše analize osnovnih fizičko-hemijskih i bioloških parametara. Drugi nivo kontrole vrši se u Službi sanitarne kontrole vode JKP BVK gde se rade fizičko-hemijska, mikrobiološka i biološka ispitivanja kvaliteta vode. Kontrolom su obuhvaćeni uzorci pijaće vode sa svih proizvodnih pogona, iz rezervoara beogradskog vodovodnog sistema i sa slavina potrošača, kao i uzorci sirove vode koja dolazi na preradu. Uzorci vode koji dolaze sa proizvodnih pogona se kontrolišu svakodnevno, iz rezervoara jednom nedeljno, a sa slavina potrošača analizira se oko 100 uzoraka nedeljno, prema određenom planu. Na području Beograda definisali smo oko 170 točećih mesta koja se kontrolišu po dva puta mesečno. Redovna i sistematska kontrola vode za piće vrši se i na 186 javnih česama koje se vodom snabdevaju iz beogradskog vodovodnog sistema, u periodu njihovog rada, od aprila do oktobra meseca.

Uporedo sa kontrolom kvaliteta vode koja se obavlja u Beogradskom vodovodu, treći stepen javnozdravstvene kontrole vode se obavlja u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Pored toga, sve etape prerade, distribucije i kvaliteta vode za piće su pod stalnim nadzorom nadležne sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja.

Stručne službe Beogradskog vodovoda zadužene za kvalitet vode odgovorno poručuju Beograđanima da je naša česmovača potpuno bezbedna za piće, ima optimalni mineralni sastav i kao takva pogodna je za svakodnevnu upotrebu i sve namene.

Obratite pažnju na lažno predstavljanje

Napominjemo da su se Beogradskom vodovodu obraćali sugrađani koji su prijavili da su uočene osobe koje se lažno predstavljaju kao radnici našeg preduzeća. Ove osobe su se najavljivale telefonom i sugrađanima neovlašćeno nudile uslugu provere kvaliteta vode na česmama. Po uzimanju uzoraka vode i pomoću hemijskih sredstava pokazivali su građanima kako je voda neispravna, a potom nudili razne uređaje za filtraciju vode koji koštaju više stotina evra.

Upozoravamo sugrađane da takve osobe ne puštaju u svoje stanove i ne stupaju u kontakt sa njima. Takođe, apelujemo na građane da ne nasedaju na ovakve dezinformacije, da ne troše nepotrebno novac, jer je voda iz Beogradskog vodovoda sanitarno-higijenski u potpunosti ispravna i nije joj potrebna dodatna filtracija.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ održava isključivo uličnu mrežu i radnici našeg preduzeća ne vrše intervencije po stanovima. Uzorkovanje vode se vrši isključivo po prijavi građana i u dogovoru sa njima. Takođe, radnici našeg preduzeća uvek imaju vidno obeležene službene uniforme, legitimacije i koriste vozila sa znakom JKP BVK.

Odgovor na nedoumice građana u vezi sa kvalitetom pijaće vode

Neke građane brine zašto je voda na slavinama ponekad beličasta i da li to znači da u njoj ima više hlora. Građani se takođe pitaju i zašto je voda ponekad zamućena i žućkasta, a često imaju dilemu i o tvrdoći vode sa česme. U reklamama pojedinih proizvođača kućne hemije možemo da čujemo da je voda iz vodovoda tvrda i da zbog toga građani imaju kamenac u veš-mašinama. Posle takvih izjava mnogi građani se pitaju da li je onda i dobra za piće i pripremanje hrane.

Lako je utvrditi pravu istinu o ispravnosti vode i odgonetnuti nedoumice. Građanima samo treba pojasniti neke pojave i procese, a zaključak na kraju mogu da donesu i sami.

Pod „belom vodom“ podrazumeva se voda u kojoj ima vazduha u vidu mehurića. Mehurići izlaze iz čaše vode za tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. Uzrok pojave „bele vode“ mogu da budu neispravne kućne instalacije, koje usisavaju vazduh. Zabluda je da beličasta boja vode dolazi od hlora. Prisustvo hlora se ne može videti golim okom, već samo ustanoviti hemijskom analizom.

Ponekad se dogodi da voda na slavinama potrošača bude zamućena. Pri svakom uspostavljanju snabdevanja vodom za piće, nakon prekida dolazi do prolazne pojave boje i mutnoće. Ova pojava je uslovljena naglim prodorom vode pod pritiskom u cevi (takozvani hidraulički udar) i pokretanjem taloga u cevima, što rezultuje pomenutim promenama izgleda vode. Talog je po svojoj prirodi oksid gvožđa, bez većeg zdravstvenog značaja. Ova neželjena pojava se prevazilazi ispiranjem cevi, odnosno otvaranjem slavina i ispuštanjem vode u srednje jakom mlazu, sve do trenutka kada voda dobije svoje uobičajene karakteristike. Slična situacija se dešava i kod dužeg nekorišćenja vode. Voda koja duže stoji u cevima se prebojava oksidima gvožđa i dobija karakterističnu žućkastu boju i postaje mutna. I u ovom slučaju je neophodno ispuštanje vode, sve dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike. U nekim slučajevima, ako je to potrebno, stručne službe Beogradskog vodovoda vrše ulično ispiranje vodovodne mreže.

Voda u Beogradskom vodovodu je umereno tvrda

Kada je u pitanju tvrdoća – voda u Beogradskom vodovodu je umereno tvrda. Tvrdoća vode ukazuje na prisustvo minerala kalcijuma i magnezijuma u vodi. Minerali kojih ima u vodi su neophodni za ljudski organizam. Do koncentrovanja i taloženja soli iz vode, odnosno do pojave kamenca, dolazi isključivo zagrevanjem vode preko 70 stepeni.

Sve prethodno navedene činjenice ukazuju na to da nema potrebe za sumnjom u kvalitet i ispravnost vode za piće iz Beogradskog vodovoda. Ponovo naglašavamo da je voda za piće iz Beogradskog vodovoda higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna i da joj nisu potrebni dodatni tretmani.