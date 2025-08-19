Slušaj vest

Jedan motociklista teško je povređen prilikom pada sa motora na Miljakovcu i prevezen je u Urgentni centar, dok je drugi prilikom pada u Ulici Dimitrija Tucovića zadobio lakše povrede i zbrinut je na licu mesta, rekli su u Hitnoj pomoći za RTS.

Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene imale su 112 intervencija, od kojih 15 na javnim mestima, a najviše poziva dobili su od hroničnih pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i teškoćama sa disanjem.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeograd"ČISTOĆA" DANAS NASTAVLJA SUZBIJANJE KOMARACA: Tretmanom će biti obuhvaćeni ovi delovi Beograda
komarci-beoinfo-2.jpg
BeogradU DELOVIMA OVIH 8 OPŠTINA DANAS NEĆE BITI STRUJE: Isključenja i u strogom centru Beograda
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradBEOGRAĐANI PIJU VODU PROVERENO DOBROG KVALITETA: Iz Beogradskog vodovoda odgovorili na sva pitanja! Šta je to bela voda i koliko je tvrda
shutterstock_297511511.jpg
BeogradLETNJI POZORIŠNI DANI NA OLIMPU: Ulaz besplatan, a ovo je raspored predstava! (FOTO)
Screenshot 2025-08-18 143626.jpg