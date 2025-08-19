Dvojica motociklista povređeni su tokom noći u Beogradu, zbog padova sa motora, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.
NOĆ U BEOGRADU: Dvojica motociklista povređena noćas u Beogradu zbog padova sa motora
Jedan motociklista teško je povređen prilikom pada sa motora na Miljakovcu i prevezen je u Urgentni centar, dok je drugi prilikom pada u Ulici Dimitrija Tucovića zadobio lakše povrede i zbrinut je na licu mesta, rekli su u Hitnoj pomoći za RTS.
Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene imale su 112 intervencija, od kojih 15 na javnim mestima, a najviše poziva dobili su od hroničnih pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i teškoćama sa disanjem.
Kurir.rs/Beta
