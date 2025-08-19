Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić objavio najnovije informacije u vezi sa gradskim prevozom koje će značiti svim Beograđanima.

On je u Instagram objavi poručio neću odustati od ideje da se zameni čitav vozni park. Video je počeo pitanjem - kad ste poslednji put videli autobus koji se raspada?

- To je bila realnost pre par godina. Mi u ovom momentu nemamo praktično vozilo starije od 5,6 godina. Kad vidite plavi, znajte da nije stariji od tri godine - napomenuo je Šapić, a onda izneo važnu najavu:

- Dok sam na čelu grada Beograda neću odustati od ideje da se zameni čitav vozni park, i da Beograđani nemaju vozilo starije od dve tri godine - poručio je na kraju snimka.

