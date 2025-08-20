Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 20. avgusta, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači neparne strane Bulevara kralja Aleksandra (od Jedrenske do Tršćanske ulice), saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
isključenja
OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati
Slušaj vest
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši