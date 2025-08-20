DELOVI OVE 4 ULICE U STROGOM CENTRU BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE ČITAV DAN! Od ujutru pa do 21 čas! Pogledajte opsežan spisak
Proverite da li ste na spisku za isključenja struje.
Stari grad
09:30 - 21:00 CARA DUŠANA: 25-27,36,40-42,46-46,17-17,23-33,37, DUBROVAČKA: 2-4,1-3, SKENDER-BEGOVA: 4-8,13-17, VIŠNjIĆEVA: 21-21,
Palilula
08:30 - 14:00 JUHORSKA: 2A-4,13,19-23, MARIJANE GREGORAN: 62-64,58-62D,43-57,69-83, PANA ĐUKIĆA: 5-5, STEVANA DUKIĆA: 16-18,22-26,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DVADESETSEDMOG MARTA: 2-10,1-1A,7-13, J N A: 30-30, PRVOG MAJA: 9/1,4-8,1-7, TRG OSLOBOĐENjA: 8,12-18,9,13,
08:30 - 14:00 Naselje BORČA: PRELIVAČKA: BB,
Voždovac
09:00 - 14:00 BILEĆKA: 32-42,46,39-53, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 257-265,269-273, PUKOVNIKA PEJOVIĆA: 2,6-10,1-9,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 152-164, PARISKE KOMUNE: 47-59V, STUDENTSKA: 2-14,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: PETRA KOČIĆA: 31, Naselje LEŠTANE: DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 8A,14B,52E, KARAĐORĐEVA: 2-24,30,1-19A,23-23A,
Obrenovac
08:00 - 15:00 Naselje PIROMAN: SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13, Naselje Stubline: AUTOBUSKA STANICA: 96,498, DOM: 98,474,504,1B, DORĆOLA: 114,150,564,117-119A,147-149B,167C,565, HIDROFOR: 450, JADRANSKI KRAJ: 40B,448A, KOD CRKVE: 472, KOD POŠTE: 352,526A,351-351D,507, KOD RADIO STANICE: 0,132,103,121,131A,145,167A,177A,1111, KOD ŠKOLE: 1111BB, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 106B,118,113A,117-119A,127,485, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,202-202B,322-330G,404,440,484-488,492A-492C,496-498,544-544A,1000,57,243,325,373,479A,485-485G,493-499,521A,527-529B,539-539, MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C, PANTELIĆA KRAJ: 98G, SADžAKOVIĆA KRAJ: 58D, SAVIĆA KRAJ: 2B,10-10E,58C-60Z,66A-68D,92-92B,98,432A,7-9,23B-23C,61B-61D,291-291D, SELO: 410,125,129, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 98C, ŠKOLA: 0, STUBLINE: BB,40-42,58-60,64,76-78,84,88,94,98-106A,122,130-136,142,172,182,194-194A,208,330,342,400,404-404,420,428,440,448,458,476,484-486,492,498-500B,526,532,554-556,590,39-47,87,91-93,97-101,105-107,113-123,127,131,135,147,169,191,237,263A,327,377,425,445-451,459,473-477,485,491,497-499,517,521-523,529,555-561,585, Valjevski put: 81Đ, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 40A,44-46,60-60,84-84A,90-94A,98-100A,106A-120B,124A-128,132-134,156-156G,162-164,178,350A-352A,452-452,480-482B,498-502B,508-510E,520,526-526D,584,1-1BB,45,61,87-89,93A,99,103-105E,111-119,123A-127,151B-151G,167B,177B-177C,351A-351B,433,453A-455G,473-481A,495A,501,505-509Đ,525-527A,543,563-563,1111, VELIKO POLjE: 330A, VUJKOVIĆA KRAJ: 147, Naselje Veliko polje: KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,330B,342B-342G,243A,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): NOVA 33: 12, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): CRKVENA: 8-16,22-26,30-44, NjEGOŠEVA: 1-15,19-27,31-33,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Naselje Barzilovica, zaseoci Milanovići, Gujići, Bugarčići i Ivkovići.
09:00 - 15:00 Naseljeno mesto Šupci zaseok Pavlovići.
