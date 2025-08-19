Slušaj vest

Vožnja gradskim prevozom često ume da bude pravo iskušenje. Gužve, nervozni ljudi i neočekivane scene umeju da obeleže običan odlazak na posao ili povratak kući, a društvene mreže sve češće postaju mesto gde se takvi događaji prepričavaju i dele.

Tako je bilo i ovog puta, kada je korisnik mreže Iks podelio scenu iz gradskog prevoza u Beogradu kojoj je prisustvovao a koja ga ostavila u neverici. Naime, kako navodi, sve je počelo kada je jedna majka ušla u autobus sa malim detetom i zamolila stariju gospođu da joj napravi mesta.

"Majka sa malom devojčicom ušla u autobus. Ova spodoba drži bosiljak na sedištu. Tražili smo da skloni, da sedne dete. Rekla je da potraže mesto iza da joj bosiljak ne pokvari. Kad sam uključio telefon da slikam krenula je da pozira. Bezobrazna matora drtina", napisao je on pa dodao:

"Kad je žena sa detetom sela iza, ja sam besno insistirao da sednem. Ona je sklonila bosiljak, ali ja tada nisam hteo da sednem. Vratila je bosiljak. Onda sam je slikao".

Foto: Instagram

"Ovo ima samo kod nas"

Njegova objava izazvala je različite reakcije. Dok su jedni kroz šalu komentarisali da je prizor zaista "samo kod nas moguć"‚ i da je žena "kraljica", drugi su oštro osudili ponašanje putnice i kritikovali je zbog, kako kažu, nepoštovanja osnovne kulture ponašanja u prevozu i uskraćivanja mesta detetu.

"Jednom sam izbacila torbu kroz vrata autobusa jednoj ovakvoj gospođi. Neće da je skloni, a trudnica sa detetom stoji pored. O sunce ti bahato. Sačekah stanicu, uzmem torbu i fijuuuu kroz vrata. Pa da vidiš kako je iskakala iz busa za torbom, kao pustinjski skočimiš", "Stari ljudi često znaju biti izuzetno bezobrazni i bezobzirni. Takvi su bili i u mladosti, samo su imali bar malo kočnicu. Sad se vade na starost", "Molim? Dete da ne sedne zbog bosiljka? Opet ću da napišem - Molim? Ovo ima samo kod nas!", glasili su komentari onih koji nisu verovali da žena nije želela da pomeri bosiljak.

"Napali ste ženu bez razloga"

Ipak, bilo je i onih koji su stali na stranu gospođe.

"Ne znam gospođu, ali je obožavam", "Meni si najgori ti koji slikaš. Što se tiče gospođe -obožavam je", "Ženu ste napali bez razloga, dajte ljudi", "Pravda za ovu Keri Bredšo dametinu i njen fantastični bosiljak", pisali su oni.

"Shvatićete kad budete imali decu"

Pored brojnih komentara, mnogi su se zapitali zašto je žena uopšte napadnuta ako je u autobusu bilo i drugih slobodnih mesta.

"Ako je zaista bilo mesta iza, ne vidim razlog da se toliko ljutiš. A kada si već bio drzak da kreneš da je slikaš, onda je sasvim u redu što je ispozirala", napisala je jedna korisnica.

Na to je autor objave odgovorio:

"Kad budeš imao/la dete shvatićeš da deca treba da budu blizu ulaza i izlaza, a ne negde tamo, čak i ako ima mesta. Sedišta služe da ljudi sednu, a ne da se prevozi sve i svašta".