DANAS BEZ STRUJE DELOVI ČAK 10 OPŠTINA: Isključenja i u strogom centru Beograda, spisak najduži na Paliluli i u Lazarevcu
Proverite da li ste na spisku za isključenje struje:
Stari grad
08:30 - 14:00 KRALjICE NATALIJE: BB,
Zvezdara
09:00 - 14:00 CARA JOVANA CRNOG: 6, DIVČIBARSKA: 8-12,5-9, HEKTOROVIĆEVA: 2-6,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: BORKA NIKITOVIĆA: 1-3,7, BRANISLAVA KOJIĆA: 4A-18A,22A-32,3A-7A,11A,15-17, BRANKA ŽEŽELjA: 2-2B,6,10,1-21, ĐORĐA LAZAREVIĆA: 16-28,34,1-21,25-35, GAVRILA MIJAKIĆA: 10,1-11,15-19,23, IVANA JUGOVIĆA: 2-10,16-26,1-3,7-21,25-33, JOANIKIJA PAMUČINE: 4-12, LIČKA: 6-8,12A-12V,13, MARKA OREŠKOVIĆA: 12-32,36,9-23,27-29,33-37, MILOŠA S. MILOJEVIĆA: 2,6-14,1-9,13A-19, MIONIČKA: 1-5, NARODNOG FRONTA: 16-18,68B,17,37-41,65-65, NIŠKA: 2-14,1-13, RANKA ALIMPIĆA: 1-3,7, SEDMOG JULA: 10-52,5-39, SONjE MARINKOVIĆ: 12-14,18,11, ŽARKA ZRENjANINA: 54-66A,61-83,
09:00 - 10:00 NEBOJŠE POPOVIĆA: 1V, Naselje BORČA: ANGORSKA: 8-10,20,5,17A-19S, ANTIOHIJSKA: 2,6,12,22-24D,52A,15, ATOVI NOVA 13: 2G,8A,14-18I,22,30-30V,58A, ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, BELOSTENSKA: 10,16,24,28-30,3,7-13,17-23,27-31, BRANIMIRA KRNjAJIĆA: 6,10,16, DAVIDOVIČKA: 2-8A,12A-26,30-40,44-46A,3-21,25-29A,33-43,49,57, DOBRIVOJA BOŽIĆA: 13, DRAGOVIĆKA: BB,10-28B,34,9,19A-27,31-33,41, DRAGUTINA MATIĆA: 4-14, DUŠANA SIMOVIĆA: 8,12-18,5, DUŠANA STEFANOVIĆA: 3-9,13-29,33, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,67A,77-79,87,185B-187Z, EPIDAURUSKA: 9, FOKIDSKA: 7, GENERALA STEVANA HADžIĆA: 1, ILIJE SMILjANIĆA: 20,17, JOVANA RADONIĆA: 11B, KARANSKA: 9-11, KOSTE KOSTIĆA: 4-26,5-7,11, KUMANIČKA: 11, MAKSA KALMIĆA: 4-10,9, MALOG PRINCA: 2A-2B,6-6A,12-12B,1,7-7A,21, MIHAILA PETROVIĆA: 22A-26T,50-50,78-80,35-41,45-49, MILANA SIMOVIĆA: 2,10-12,20,1,5,9,13-15,23-25, MILETSKA: 4,8-10,246,3-7, MILOJA VUJANCA: 2-10A,22,1,5-11, MILOŠA VASIĆA: 2-12,3-11,15-19, MILOSAVA RESAVCA: 2,1-9, MIRGORODSKA: 2A-8,12A-16G,22I-26A,36-38A,42,48,84-86,90-92,96,100-104B,110A,5-7,11-15,19-21A,33,43-51,57B,67A,73,79-81,89,105V, MIROSLAVA KLAŠNjE: 2-6,10, NIKEJSKA: 2-4,3,7,11, NIKOLE UZUNOVIĆA: 6-8,9-19, PERGAMONSKA: 10-14,18-22,40,11-21, POPOVA BARA NOVA 1: 41D-43Ž, PREDRAGA IGNjATOVIĆA: 2-4,8-18,22-24,5-9,17, PREDRAGA KRIVOKUĆE: 5,9,15, PUT ZA OVČU: 14,24B-24K,30B,36A-38A,42-48J,54-56I,62B-66B,70-80A,84,104-106,112,116-120B,154-154E,158,164,170-174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,47-49,55-59A,63-65,69,77A-79G,83-85Ž,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B,8-10,16,7, SPARTANSKA: 2-6,10,16-20,3,7A,11,17,75, STEFANA STRATIMIROVIĆA: 8-10,18-18A,7-9,25,31, TROJANSKA: 2-6,14,28,1,5-15,19, VASE POMORIŠCA: 36A,92A-108B,107-109, VELIBORA STOJANOVIĆA: 2-10,1-5, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, VOLOSKA: 6,12-14,5,9-11G, VUKOMANA ARAČIĆA: 1-7,11, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 64-66Ž,70,29-31,53,57-67M,75-85, VASE POMORIŠCA: 112-114,81-83,95A-99,103, Naselje BORČA - Slatina: BEOĆANSKA: 2-18,1-21, DAVIDOVAČKA: 2-8,12,16A-24B,30-38A,42-44,3-9,15-17,21,25-29A,33-43,49,57, DRAGOVIĆKA: 37-37A, EPIRSKA: 2A,6,10-12,1-3, KARANSKA: 4-8, LEPAVINSKA: 2-20,24-24,1-33, MOREJSKA: 2-14,166-168,5-9, Naselje KORAĆICA: LjUBE DABIĆA: 9, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, OVČANSKI PUT: 46,120V,176,186-186D,1-1B,95B,221,225B,231A, RATAČKA: 8-12A,20-28,32-40A,46-52,122,184B,220,260,19A,79,187B-187M,191,
Savski venac
08:30 - 14:00 GAVRILA PRINCIPA: 15,23, KAMENIČKA: 2,1-5, KRALjICE NATALIJE: BB,4A-14, LOMINA: 32-34,2-10A,14-20,28,5-33,41-45, ZELENI VENAC: 11-11,
08:00 - 18:00 ALEKSANDRA TIRNANIĆA TIRKETA: 2D-8,12,5-9A,17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 1-7A,13-17, PIVLjANINA BAJA: 83,87, Naselje BEOGRAD: DIANE BUDISAVLjEVIĆ: 6,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje OSTRUŽNICA: KOSMAJSKA: 12-24A,40B,44-54,58,13-19D,37-39,43,53-55Z, LjUBE RANKOVIĆA: 88-90,89-93,
Rakovica
08:00 - 18:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: 10, GREGORČIĆEVA: 2-8,1, HASANAGINICE: 2-2A, JELKE BOJKIĆ MAKAVEJEV: 38A,25-27, KOSTE ŽIVKOVIĆA: 2-8,1-17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 2-26,7-7b,15, NATOŠEVIĆEVA: 2-8, PERE VELIMIROVIĆA: bb,bb,bb,bb,2-6,16B-20,28-34,1-27A, RELjKOVIĆEVA: 4-12,1-13, SRZENTIĆEVA: 2-8,1-9, TAVČAREVA: 1-5, TRSTENjAKOVA: 6,10-10A,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 39A-41, NARODNIH HEROJA: 4-10, OTONA ŽUPANČIČA: 2, PARISKE KOMUNE: BB,22-22D,15-23,35-45,
Grocka
10:00 - 12:00 Naselje KALUĐERICA: BOŠKA BUHE: 2-42,1,5,9-11A,15-41,45, BULEVAR REVOLUCIJE: 50,56-58A,76B, DRAGOLjUBA STOJANOVIĆA: 14-16,21-51, MIROSLAVA JOVANOVIĆA: 2-2A,10-20,1-17, SAVE KOVAČEVIĆA: 70-72,92-92,100-108,39A-39G,53-63, VELjKA VLAHOVIĆA: 2-28,1-19, VOJISLAVA ILIĆA: 14-26,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Veliko polje: NEMA NAZIVA ULICE: 150,147, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 148-150D,147-149,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Naselje Strmovo.
13:00 - 15:00 Naselje Lazarevac zaseok Gaj, ulice Duška Radovića sa poprečnim ulicama, deo ulice Vojvode Stepe.
09:00 - 11:00 Naselje Lazarevac zaseok Crne Međe kod groblja.
09:00 - 11:00 Naselje Lazarevac: ulica Voke Savić, stambene zgrade preko puta Gradske pekare, stara zelena pijaca.
08:00 - 14:30 Naselje Dudovica zaseok Marinac.
08:00 - 18:00 Naselje Baroševac, Mali Crljeni i Zeoke.
11:00 - 13:00 Naselje Gornji grad sa ulicama Svetozara Markovića, Put za Lukavicu, Voje Danilovića, J.J.Zmaja, Đorđa Kovačevića preko puta Doma zdravlja, Branka Krsmanovića.
11:00 - 13:00 Naselje Lazarevac ulice: Kneza Stanoja od 17-61 i 28-58, Kralja Petra 62, Miloja Bogdanovića 1-2, Pere Erjevca 2-14, Milana Kojića 1-20, Tase Markovića Solunca 1-30.
13:00 - 15:00 Naselje Lazarevac: ulica Dimitrija Tucovića 7 i 9 prema Opštini.
