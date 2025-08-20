Slušaj vest

Nastavljajući sad već decenijsku tradiciju vođenih tematskih obilazaka Novog groblja, ovogodišnja jesenja sezona počinje 21. septembra 2025. godine u 11 časova, jednim od najomiljenijih tematskih obilazaka po mišljenju naših sugrađana, pod nazivom Veliki ljudi široke duše – priča o zadužbinarima i dobrotvorima.

21. septembar 2025. godine - 11:00 časova - Veliki ljudi široke duše - priča o zadužbinarima i dobrotvorima

Kroz ovaj tematski obilazak, posetioci će imati prilike da se upoznaju sa pričama iz života sposobnih trgovaca, moćnih industrijalca, političara, oficira, ali i običnih građana, skromnih zanatlija i zemljoradnika, a setićemo se i svih onih sjajnih ljudi koji su u duhu vremena dobročinstvo smatrali svojom moralnom i patriotskom obavezom.

5. oktobar 2025. godine – 11: 00 časova – Alejama Novog groblja

Prva tura realizovana na novom groblju davne 2011. godine po nazivom „Alejama Novog groblja“ je do danas zadržala aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji su večni mir našli na ovom prostoru.

19. oktobar 2025. godine - 11:00 časova - Portreti srpskih diplomata i državnika (Zlatno doba srpske diplomatije)

Ovaj tematski obilazak Novog groblja posvećen je značajnim državnicima i diplomatama koji su svojim stavom, držanjem i odlukama ostavili trajan pečat u našoj političkoj i društvenoj istoriji. Pored ličnosti koje su svoje profesionalno opredeljenje našle u politici i javnom životu, nećemo zaboraviti ni čuvene diplomate – književnike.

2. novembar 2025. u 11.00 časova - Bardovi srpskog glumišta

Tematskom turom „Bardovi srpskog glumišta“ napravićemo izlet u svet pozorišnih i filmskih iluzija. Podsetićemo se priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote.

Oblilasci traju oko 120 minuta, a mesto okupljanja je na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50). Vodi i priča dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti. Sugrađani se mogu interesovati na: info@beogradskagroblja.rs. Prijave nisu potrebne.