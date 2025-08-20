Slušaj vest

Čak 109 godina od smrti velikog knjževnika i narodnog tribuna Petra Kočića navrrava se 27.08.2025. godine. Petar Kočić je bio istanknuti srpski književnik, nacionalni borac protiv austrougarske okupacije i socijalne nepravde na selu, koji je svoje književno i političko delovanje je stavio u službu nacionalne i socijlane borbe. Bio je predstavnik srpskog naroda u Bosanskom saboru tokom 1910 i 1911. godine.

Kroz svoje satire („Jazavac pred sudom“, „Sudanija“ i dr.) iznosio je je oštru kritiku prilika u kojima se nalazilo bosansko selo pod asutrougarskom okupacijom. Petar Kočić je bio jedan od najautentičnijih srpskih pisaca realizma i moderne. Preminuo je u duševnoj bolnici u Beogradu, 27.08.1916. godine. Iz skromne humnke na Novom groblju, posmrtni ostaci Petra Kočića su preneti u Aleju Velikana, nakon čega je dobio i dostojanstveno nadgrobno obeležje. Spomenik u Aleji Velikana, poprsje Petra Kočića i reljef simbolične sadržine, rad su istaknutog vajara Sretena Stojanovića.

Centralna svečanost za jubilarni „60. Kočićev zbor" će se održati 29-31. avgusta 2025. godine u Banjaluci, kao i Zmijanju na Manjači. Manifestacija će se, pored Banjaluke i Kočićevih rodnih Stričića, odvijati i u Beogradu. U četvrtak, 28. avgusta, u Beogradu je planirano polaganje venaca na Kočićev grob u Aleji velikana na Novom groblju, kao i književni čas i veče posvećeno Kočiću u prostorijama Udruženja književnika Srbije.