Jedan muškarac (52) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu.

Kako kažu iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila u 22.55 sati, u ulici Mlade Bosne na Vračaru kod broja šest, a on je sa povredama glave prevezen je na VMA.

Još tri osobe lakše su povređene u još tri udesa. U požaru koji je izbio u Smiljanićevoj ulici broj, devojka (23) nagutala se dima i prevezena je na VMA.