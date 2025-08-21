Sve beogradske ulice jutros su prohodne, pa saobraćaj u jutarnjem špicu teče bez problema.
jutarnji špic
BEZ GUŽVI I ZASTOJA U BEOGRADU: Sve ulice prohodne, GSP ide normalno (FOTO)
Slušaj vest
Nema ni gužvi, ni zastoja, a gradski prevoz ide normalno.
Za razliku od prethodnih dana, vidno je veći broj vozila na ulicama ali ih je i dalje manje u odnosu na saobraćaj van sezone godišjih odmora.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Pritnscreen/Naxi kamere
Vidi galeriju
Kurir.rs/Naxi kamere
Reaguj
Komentariši