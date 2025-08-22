Slušaj vest

Bratstvo hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu pozvao je vernike na molitvenu proslavu ikone Presvete Bogorodice Stradalne koja će se održati u nedelju 24. avgusta.

U ovoj novobeogradskoj crkvi stalno je izložena na celivanje ikona Presvete Bogorodice Stradalne, a na dan praznika u hram će biti doneta i vernicima izložena još jedna ikona – iz zbirke Muzeja Srpske Pravoslavne Crkve.

Praznično sabranje počeće u 8 časova jutrenjem, u 8.45 biće doček ikone i u nastavku sveta Liturgija. Istoga dana, u 18 časova, služiće se akatist Presvetoj Bogorodici Stradalnoj.

Foto: Tv Hram

Ikona Presvete Bogorodice Stradalne prikazuje Bogomajku koja u naručju drži Bogomladenca, dok dva anđela iznad nose koplje i krst kao znak Hristovog stradanja.