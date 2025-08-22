Slušaj vest

Međunarodna, žirirana izložba sakralne umetnosti i multidisciplinarni događaj Svetlost Logosa, u organizaciji Kulturnog centra Kaleidoskop, uz prisustvo nekih od najznačajnijih ikonopisaca današnjice, biće svečano otvorena 26. avgusta u 19.30 u Galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu.

U godini kada Unesko slavi 20 godina od usvajanja Konvencije o kulturnoj raznolikosti, izložba Svetlost Logosa je uvrštena na globalnu mapu događaja koji su deo proslave, čime će biti vidljiva publici širom sveta.

Ovaj događaj, koji se odvija uz blagoslov Njegove svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u celosti je posvećen obeležavanju 850 godina od rođenja Svetog Save. Na izložbi će publici biti predstavljeno 125 ikona od 97 umetnika iz 12 zemalja.

Uz presek najboljeg sakralnog stvaralaštva domaćih autora u protekloj godini, postavku će upotpuniti i radovi stvaralaca iz Grčke, SAD, Kube, Rumunije, Bugarske, Italije, Belorusije, Republike Srpske, Nemačke i Letonije i sa Filipina.

Rumunski umetnik Grigori Popesku-Muščel (79), jedan od najcenjenijih i najuticajnijih živih savremenih sakralnih umetnika na svetu, biće gost izložbe Svetlost Logosa. Njegova dela, prisutna u preko 50 crkava širom Evrope, predstavljaju susret prošlosti i sadašnjosti, gde vizantijska tradicija odgovara na duhovna traganja savremenog čoveka. Popesku ih naziva svojim „darom Bogu", dok istoričari umetnosti ističu njegove prepoznatljive „izdužene, graciozne i elegantne" svetačke figure koje igraju „nebeski balet uz odsustvo gravitacije".

Radovi Grigorija Popeskua biće izloženi i u Galeriji Kolarca, po specijalnom pozivu organizatora. Među posebnim izlagačima naći će se još jedan ikonopisac svetskog renomea, profesor dr Jorgos Kordis iz Grčke, Popeskuove kolege iz Rumunije, profesori dr Mihai Koman i dr Andrej Mušat i velika imena domaće savremene sakralne umetnosti Vladimir Bata Kidišević i prof. dr Todor Mitrović. Autorski koncept izložbe „Svetlost Logosa" potpisuje MA Luka Novaković, slikar-konservator i doktorand Univerziteta u Beogradu na multidisciplinarnim akademskim doktorskim studijama u oblasti Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, dok je kustosku postavku oblikovala istoričarka umetnosti Vera Vitorović.

Galerijski prostor biće mesto susreta i zajedničkog rada umetnika iz više zemalja tokom održavanja dva master klasa. Umetnici gosti iz Rumunije, za jedno sa beogradskim umetnicima uživo će slikati 27. i 28. avgusta i preneti svoja znanja i iskustva. Nekoliko dana potom, od 2. do 4. septembra, umetnički pozlatar i slikar Todor Lepčević će realizovati trodnevni master klas Umetnost pozlatarstva: Tradicija i inovacija. U posebnom fokusu biće izrada ikona u potpunom zlatu. Tokom radionica posetioci će imati jedinstvenu priliku da direktno komuniciraju sa velikim umetnicima današnjice i na licu mesta dožive proces stvaranja sakralnih dela koja čine autentičan izraz kulturnog i duhovnog identiteta Srbije, proistekao iz viševekovnog nasleđa vizantijske tradicije.

Galerija Kolarčeve zadužbine će tako, od 26. avgusta do 11. septembra, postati najblistaviji hram sakralne umetnosti u regionu.