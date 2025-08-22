Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na tri lokacije.

Čukarica, Požeška ulica, ispred Doma zdravlja, autobus 9-14 časova

Palilula, Borča, Retail Park Stop Shop, autobus 10-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.