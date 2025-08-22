Slušaj vest

Planirana isključenja struje danas u Beogradu.

Palilula

08:30 - 14:00 DILjSKA: 10-14,15-17, JASTREBAČKA: 4, MARIJANE GREGORAN: 52A,37A-37A, PANA ĐUKIĆA: 6-8,1-5A, PATRISA LUMUMBE: 30-32, SRNETIČKA: 2-2,12-16,22A,1-25, VIŠNjIČKA: BB,BB,78-86,43-51,55D, Naselje VIŠNjICA: ADA HUJA: BB,

08:30 - 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 6: 2-2A, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 6-8,14-20,1-3Z, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 6K-16B,1-1,5,13-15,

09:00 - 14:00 Naselje BORČA: J N A: 91/1,91/2,34-76,63-69,73-89,93-99,107-107, RATNIH VOJNIH INVALIDA: 28-42,25B,
10:00 - 15:00 SLANAČKI PUT: BB,
08:30 - 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 6: 2-2A,6,1,5-9, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 16, Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 32, Naselje

Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 2,6-16A,1-1C,5-25, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 6-10, ZRENjANINSKI PUT: 82X,17A,

Čukarica

09:00 - 14:00 OBRENOVAČKI DRUM: bb,12,81-93,99-107, Naselje OSTRUŽNICA: ACE NIKOLIĆA: 2-10,1-5, BOŽE KREZIĆA: 2-16,1-13, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,,8,12-18B,22,26-34,13-17, GROBLjANSKA: BB,2-10A,1-5G,9-21,25-25A,29,47, LjUBE RANKOVIĆA: BB,2-60A,64-84,88-88A,1-45A,53,57-85, LOLE RIBARA: 2-12,1-9,27A, NIKOLE STANKOVIĆA: 2-10,1-15A, PETROVIĆA BRDO: 2-14A,20-24A,30A,38B,46A,54,1-15,23,35,47,63, PROTOPOPA MARKA: 8-10A,14,18-22,38,17-47,51-53, RADA BRANKOVIĆA: 22,26-34a, SAVSKA: BB,1A-1B,7-11B,19, SEDMOG JULA: 42B-66,15-33,37-41, TRG KARAĐ.USTANIKA: 2-4,1-3,7-7, VUKA KARADžIĆA: 2-8A,12-58,68-68A,1-19B,23-67,83,

Novi Beograd

08:30 - 13:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: BB, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,175,179-179b,183-185,197-197, DžONA KENEDIJA: 33-37, OTONA ŽUPANČIČA: 30-32V ,23-29,
09:30 - 19:30 MILUTINA MILANKOVIĆA: 130-132B, OMLADINSKIH BRIGADA: 68-74,130,

Obrenovac

09:00 - 17:00 Naselje OBRENOVAC: SKELA: 0,4,8-8,14,18,68,248,252,256-258,264,276,3,19,55,169,173,191-193,199,203, Naselje SKELA: BELjINSKI KRAJ: 8-10, DESETOG OKTOBRA: 8E,34,40B,43, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE: 26,29, MIJIĆA KRAJ: 32,5,11A,19, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 60,64,72A,43,49,55-57,67,1111BB, ŠABAČKI PUT: 244-246,270,274,280,71,167,171,175,181-185,193,201, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 183,197,

08:00 - 15:00 Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 0,62,458,466B,77,455,461,465,545A,683, HIDROFOR: 450, JADRANSKI KRAJ: 34,38B-40G,48A,64,446B-448A,31-33B,37,47A-47G,55-55A,87,445B-445D,1111, KOD CRKVE: 80,100,538, KOD ŠKOLE: 0,86, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38, NOVO NASELjE: 0, POLj.KOMBINAT DRAGAN MARKOVIĆ: 0, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 77, RADNIČKO NASELjE: 0,458, SADžAKOVIĆA KRAJ: 58D,456B,39A, SAVIĆA KRAJ: 2B,10-10E,40E,56A-60Z,66A-68D,78B,92-92B,98,432A,7-9,23B-23C,61B-61D,291-291D, SELO: 80A, ŠKOLA: 553, SREMČEVIĆA KRAJ: 445B,455, STUBLINE: 2,30-42,46D,54-56,60-62,78A-82,86,118,428,448,454-460,464,468-470,1,35,39-47,61,79,443-447,451,455-463,499,553, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 0,40A,44-46D,52A,58B-60Đ,64G,78C-82A,92G,164,400,432G,440A,444-444,452-452,456-456D,462,1A,11G,31,35-37C,45-47D,53-55,61,77,291,295A,443-445C,451-457,491-495A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, ZARIĆA KRAJ: 68A,

Lazarevac

11:00 - 13:00 Naseljeno mesto Baroševac, zaseok Jelav.
09:00 - 11:00 Naseljeno mesto Vreoci oko Utovarne stanice.
12:00 - 15:00 Naseljeno mesto Lazarevac: ulice Đorđa Kovačevića od br.2-15, stambena zgrada Kneza Stanoja 59, Kralja Petra Prvog 64 zgrada.
08:00 - 14:30 Naselje Vreoci: jedan deo zaseoka Preseka, Ujalica, Utovarna, Zavod i oko Crkve i naseljenog mesta Medoševac.
13:00 - 15:00 Naselje Mali Crljeni oko škole.
09:00 - 12:00 Naseljeno mesto Lazarevac: ulice Steve Singera,Pere Erajevca,Đorđa Kovačevića od br.10-18, 20a, Dušana Vukotića,Milana Kojića,Milana Rakića, Dragojla Dudića.

Kurir.rs

