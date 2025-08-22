Slušaj vest

Ovo je priča koja vodi publiku kroz čudesne svetove mašte, snova i hrabrosti, pozivajući i decu i roditelje da zajedno otkrivaju čaroliju svakog trenutka.

„Vera i Vitez Meseca” je poetična i interaktivna dečja predstava u kojoj publika učestvuje u priči, postavlja pitanja i predlaže rešenja čineći svako izvođenje jedinstvenim iskustvom zajedničke igre, istraživanja i druženja.

Predstava razvija kreativnost, empatiju i osećaj zajedništva, podsećajući nas da je u svetu koji često žuri pravo čudo u zajedničkim trenucima, u pažnji i vremenu koje darujemo jedni drugima, navedeno je u pozivu iz „Šumica”.

Kurir.rs/Beograd.rs

