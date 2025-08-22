Besplatna predstava za decu „Vera i Vitez Meseca” biće prikazana u subotu, 23. avgusta, u 19.30 časova na letnjoj sceni UVC „Šumice” (Ustanička 125/1).
Beograd
BESPLATNA PREDSTAVA ZA DECU U ŠUMICAMA: Sjajno subotnje popodne za klince uz "Veru i Viteza Meseca"
Ovo je priča koja vodi publiku kroz čudesne svetove mašte, snova i hrabrosti, pozivajući i decu i roditelje da zajedno otkrivaju čaroliju svakog trenutka.
„Vera i Vitez Meseca” je poetična i interaktivna dečja predstava u kojoj publika učestvuje u priči, postavlja pitanja i predlaže rešenja čineći svako izvođenje jedinstvenim iskustvom zajedničke igre, istraživanja i druženja.
Predstava razvija kreativnost, empatiju i osećaj zajedništva, podsećajući nas da je u svetu koji često žuri pravo čudo u zajedničkim trenucima, u pažnji i vremenu koje darujemo jedni drugima, navedeno je u pozivu iz „Šumica”.
Kurir.rs/Beograd.rs
