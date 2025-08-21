Slušaj vest

Časovi plesa se održavaju u Sportskom centru „Žarkovo”, Prote Milorada Pavlovića 54, svakog četvrtka od 17 do 18 časova, počev od danas.

Program traje tokom avgusta, septembra i oktobra, a pridruživanje je moguće u bilo kom trenutku. Časovi su namenjeni odraslim osobama i prilagođeni su svim nivoima fizičke spremnosti. Polaznici će imati priliku da savladaju osnove standardnih i latinoameričkih plesova, kao i popularnih društvenih igara, uz stručnu podršku profesionalnih instruktora iz Sokolskog društva.

Učestvovanje je potpuno besplatno, a prijava se vrši na licu mesta. Program ima za cilj unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja, jačanje društvenih veza među učesnicima i promociju aktivnog i kvalitetnog starenja kroz pokret i muziku.

Pozivaju se svi zainteresovani da se pridruže, povedu prijatelje, komšije i članove porodice i zajedno uživaju u ritmu i atmosferi zajedničkog plesa. Za više informacija može se pozvati broj telefona 063/241-338.

Kurir.rs/Beograd.rs/Foto: Ilustracija

Ne propustitePop kulturaPrinceza Dajana krila tajnu 9 godina: Počelo je čim se udala za Čarlsa, niko nije znao gde odlazi svake nedelje
profimedia0330815173-princeza-dajana.jpg
Fitnes15 jednostavnih načina da sagorite 150 kalorija: Ostanite u formi bez odlaska u teretanu
shutterstock_2618933149.jpg
DruštvoPROFESORI SKLONILI SVOJE UČENIKE, A ONDA... Hit scena sa proslave mature u Sremskoj Mitrovici: Niko se OVOME nije nadao! (VIDEO)
Screenshot 2025-07-20 183020.jpg
SrbijaNATALIJA (9) PUTUJE NA SVETSKO PRVENSTVO U PLESU! Malena iz Sokobanje plasirala se među najbolje, "overila vizu" za Sloveniju (VIDEO)
natalija nikolić YT printscreen Zamedia.jpg