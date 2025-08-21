Slušaj vest

Časovi plesa se održavaju u Sportskom centru „Žarkovo”, Prote Milorada Pavlovića 54, svakog četvrtka od 17 do 18 časova, počev od danas.

Program traje tokom avgusta, septembra i oktobra, a pridruživanje je moguće u bilo kom trenutku. Časovi su namenjeni odraslim osobama i prilagođeni su svim nivoima fizičke spremnosti. Polaznici će imati priliku da savladaju osnove standardnih i latinoameričkih plesova, kao i popularnih društvenih igara, uz stručnu podršku profesionalnih instruktora iz Sokolskog društva.

Učestvovanje je potpuno besplatno, a prijava se vrši na licu mesta. Program ima za cilj unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja, jačanje društvenih veza među učesnicima i promociju aktivnog i kvalitetnog starenja kroz pokret i muziku.

Pozivaju se svi zainteresovani da se pridruže, povedu prijatelje, komšije i članove porodice i zajedno uživaju u ritmu i atmosferi zajedničkog plesa. Za više informacija može se pozvati broj telefona 063/241-338.