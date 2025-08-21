Slušaj vest

Dvojica maloletnika povređena su danas u odvojenim incidentima na bazenima u Beogradu.

U popodnevnim časovima, šesnaestogodišnji dečak povređen je na bazenima u Jakovu, kada je zadobio povredu glave prilikom skoka u bazen. Dečaku je na licu mesta ukazana prva pomoć, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Istog dana, u Dom zdravlja u Padinskoj Skeli doveden je jedanaestogodišnji dečak sa povredama glave i nosa, takođe zadobijenim prilikom skoka u bazen. I on je, nakon ukazane prve pomoći, prebačen u Urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja.

Trenutno nije poznat stepen povreda, a nadležni apeluju na roditelje i decu da budu izuzetno oprezni prilikom boravka na bazenima, naročito tokom skokova u vodu.

Za sada nije poznato s kim su dečaci bili na bazenu.

Kurir.rs/Telegraf

