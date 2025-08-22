Slušaj vest

U tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, jedan muškarac je lakše povređen. 

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila osam minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vojvode Stepe i Kneza Vladimira, lakše je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom protekle noći 111 intervencija, od kojih je 17 bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

Ne propustiteBeogradDOBROVOLJNO DAVANJE KRVI NA 3 LOKACIJE: Pomozite nekome, spasite život
loznica--loznicani-su-humani.jpg
BeogradDELOVI 5 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Proverite da li ste na spisku!
0703-shutterstock-734181499.jpg
BeogradBESPLATNA PREDSTAVA ZA DECU U ŠUMICAMA: Sjajno subotnje popodne za klince uz "Veru i Viteza Meseca"
Screenshot 2025-08-21 145233.jpg
BeogradPOZIV SVIM VERNICIMA: Ikona Presvete Bogorodice Stradalne u Hramu Sv. Simeona Mirotočivog u nedelju
Presveta Bogorodica Stradalna.jpg