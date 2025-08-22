Slušaj vest

U tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, jedan muškarac je lakše povređen.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila osam minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vojvode Stepe i Kneza Vladimira, lakše je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar.