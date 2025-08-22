Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Voždovcu
U tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, jedan muškarac je lakše povređen.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila osam minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vojvode Stepe i Kneza Vladimira, lakše je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar.
Hitna pomoć imala je tokom protekle noći 111 intervencija, od kojih je 17 bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.
