Stanare zgrade na Novom Beogradu nedavno je uznemirio događaj kada je jedna od komšija, dok je čistila podrumske prostorije zgrade, naišla na bombu i kontaktirala policiju. Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici MUP-a Srbije i kontradiverziona jedinica koja je bombu bezbedno iznela iz ove zgrade.

O tome kako je moguće da se eksplozivna naprava našla u podrumu jedne stambene zgrade i da li je potrebno da postoji neko ko kontroliše zajedničke prostorije, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Ljubiša Banovački, predsednik Udruženja profesionalnih upravnika Beograda.

Foto: Kurir Televizija

- U ovom slučaju, podrumske prostorije najverovatnije nisu bile zaključane. U taj podrum je mogao da uđe svako u želji da se reši nečeg što mu više nije potrebno i da ostavi na to mesto - objašnjava Banovački.

Banovački napominje i da je neophodno da stanari svake zgrade moraju dovoljno dobro da obezbede zajedničke prostorije i da za njih u svakom treutku poseduju ključ.

- Svako od vlasnika stanova ima šupu koja mu je dodeljena prilikom useljenja i dužan je da vodi računa o njoj i o stavrima koje se tu nalaze. O zajedničkim prostorijama, tavanu i podrumu, vodi računa cela stambena zajednica.

Mnogi smatraju da je upravljanje zajedničkim prostorom isključivo posao upravnika zgrade, a Banovački je otkrio da li je to zaista tako.

- Ventili vertikala se najčešće nalaze u podrumu, tako da mi imamo potrebu da tu često ulazimo. Vizuelno vodimo računa da li negde curi voda, a što se tiče šupa, tu takođe možemo da primetimo da li je nešto opasno. Tada upozoravamo vlasnike - zaključio je Banovački.

Slična situacija poput one na Novom Beogradu dogodila se i u Misuriju, kada je Pamela Kofi pronašla bombu iz Drugog svetskog rata u svom dvorištu. Kofijeva je uređivala vrt kada je primetila čudan objekat u zemlji nakon čega je pozvala policiju. Policijska jedinica za bombe i eksplozive utvrdila je da bomba predstavlja opasnost i uklonila je iz porodične kuće.

