Slušaj vest

Saobraćaj u Beogradu ovoga jutra teče bez problema. Nema većih gužvi ni zadržavanja.

Sve ulice u od jutros su prohodne za saobraćaj, javni gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.

Trenutno nema nikakvih zastoja. Saobraćaj je pojačan samo na Gazeli i prilazima centru grada.

1/9 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Oprezno zbog lošeg vremena

Vozači se pozivaju na oprez zbog najava o nestabilnom vremenu sa padavinama što u danima kada se više putuje usporava vožnju i čini je napornijom, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima graničnih prelaza vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, u Šidu pola sata, u Horgošu i Kelebiji po 45 minuta, a na ulazu u zemlju na prelazu Gradina 20 minuta.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Sremska Rača čekaju tri sata.