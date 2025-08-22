Slušaj vest

Saobraćaj u Beogradu ovoga jutra teče bez problema. Nema većih gužvi ni zadržavanja. 

Sve ulice u od jutros su prohodne za saobraćaj, javni gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.

Trenutno nema nikakvih zastoja. Saobraćaj je pojačan samo na Gazeli i prilazima centru grada. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

 AMSS: Oprezno zbog lošeg vremena

Vozači se pozivaju na oprez zbog najava o nestabilnom vremenu sa padavinama što u danima kada se više putuje usporava vožnju i čini je napornijom, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima graničnih prelaza vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, u Šidu pola sata, u Horgošu i Kelebiji po 45 minuta, a na ulazu u zemlju na prelazu Gradina 20 minuta.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Sremska Rača čekaju tri sata.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Voždovcu
hitna-pomoc-noc-3.jpg
BeogradDOBROVOLJNO DAVANJE KRVI NA 3 LOKACIJE: Pomozite nekome, spasite život
loznica--loznicani-su-humani.jpg
BeogradDELOVI 5 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Proverite da li ste na spisku!
0703-shutterstock-734181499.jpg
BeogradBESPLATNA PREDSTAVA ZA DECU U ŠUMICAMA: Sjajno subotnje popodne za klince uz "Veru i Viteza Meseca"
Screenshot 2025-08-21 145233.jpg