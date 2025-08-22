BEZ VEĆIH GUŽVI U PRESTONICI: Saobraćaj pojačan na Gazeli i u centru grada (foto)
Saobraćaj u Beogradu ovoga jutra teče bez problema. Nema većih gužvi ni zadržavanja.
Sve ulice u od jutros su prohodne za saobraćaj, javni gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.
Trenutno nema nikakvih zastoja. Saobraćaj je pojačan samo na Gazeli i prilazima centru grada.
AMSS: Oprezno zbog lošeg vremena
Vozači se pozivaju na oprez zbog najava o nestabilnom vremenu sa padavinama što u danima kada se više putuje usporava vožnju i čini je napornijom, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na putničkim terminalima graničnih prelaza vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, u Šidu pola sata, u Horgošu i Kelebiji po 45 minuta, a na ulazu u zemlju na prelazu Gradina 20 minuta.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Sremska Rača čekaju tri sata.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.