Slušaj vest

U okviru manifestacije „Beogradsko leto", organizuju se brojni kulturno-umetnički, edukativni, zabavni i sportski sadržaji namenjeni svim uzrastima.

Vikend pred nama donosi pregršt događaja na Kalemegdanu i Tašmajdanu.

"Tamo gde se kreativne radionice, sportski izazovi, predstave i muzički program stapaju u letnju priču za sve generacije. Od prvih poteza četkicom do ritma mini diskoteka, svaki kutak donosi svoj razlog za radost", stoji u objavi na Instagram stranici "beogradske.manifestacije"