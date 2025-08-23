Beograd
BEOGRADSKO LETO 23. I 24. AVGUST: Ovo je detaljan program za vikend pred nama
U okviru manifestacije „Beogradsko leto", organizuju se brojni kulturno-umetnički, edukativni, zabavni i sportski sadržaji namenjeni svim uzrastima.
Vikend pred nama donosi pregršt događaja na Kalemegdanu i Tašmajdanu.
"Tamo gde se kreativne radionice, sportski izazovi, predstave i muzički program stapaju u letnju priču za sve generacije. Od prvih poteza četkicom do ritma mini diskoteka, svaki kutak donosi svoj razlog za radost", stoji u objavi na Instagram stranici "beogradske.manifestacije"
U nastavku pogledajte detaljnu satnicu za svaki događaj koji je zakazan za vikend:
