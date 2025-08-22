POSLASTICA ZA LJUBITELJE ŽIVOTINJA! PRVI KAFIĆ SA ZEČEVIMA OTVOREN U BEOGRADU - Posetioce će dočekati Kiflica i Gospodin Srećko
U Beogradu je nedavno otvoren kafić u kojem se mozete družiti sa malim zečevima. Prvi ovakav kafić otvoren je u Japanu, a trenutno se u prestonici Srbije nalazi jedini ovakav kafić na prostoru bivše Jugoslavije.
Zorica Jovanović, menadžerka ovog kafića, rekla je nešto više za Kurir televiziju:
- Ideja je nastala iz prevelike ljubavi prema životinjama. Naš tim je smislio da to budu zeke jer su slatki i umiljati ukoliko ih ljudi dovoljno maze i ne preplaše. Naši zečevi nisu preplašeni, već druželjubivi - navodi Jovanović.
Ona kaže da je odziv veliki, a da mušterije uvek napuste lokal relaksirani. Ograničenje za druženje sa zekama je 30 minuta.
Zečevi su smešteni u posebnoj prostoriji ispod kafića, a prilikom druženja morate dezinfekovati ruke, obusti nazuvice, ali i biti nežni u načinu na koji ih mazite.
- Tu su nam Gojko, Dragan, Kiflica, Čupkica Lepotica, Milica, Gospodin Srećko koji je bio najplašljiviji - kaže menadžerka.
Zbog bezbednosti zečeva, dozvoljen je ulaz samo deci starijoj od četiri, uz pratnju roditelja.