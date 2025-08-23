Slušaj vest

Jedan muškarac je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Beogradu, na Pupinovom mostu u 20.17 sati.

Povređeni muškarac, star oko 55 godina, prevezen je u KBC Bežanijska kosa.

U drugom udesu, koji se dogodio u 5.20 časova u ulici Gospodara Vučića, lakše je povređena jedna osoba, ali za sada nema više informacija o okolnostima nesreće, naveli su iz Hitne pomoći.

Tokom noći ekipe su imale ukupno 110 intervencija, od čega 34 na javnim mestima. Najčešće su pomoć tražili pacijenti sa astmom i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

