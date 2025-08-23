Slušaj vest

Sve ulice u Beogradu prohodne su za saobraćaj.

Nema gužvi, ni većih zadržavanja.

Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Linije gradskog prevoza u Beogradu od jutros funkcionišu po redovnom režimu za vikend.

AMSS: Gužve na graničnim prelazima

Povratni talas stranih državljana najviše opterećuje autoputeve u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, te vožnja na pojedinim deonicama može biti usporena, poput čeonih naplatnih rampi, ili graničnih prelaza na autoputevima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vikendom je zbog dugih relacija i intezivnog saobraćaja vožnja napornija, dodao je AMSS i pozvao vozače da krenu ranije i isplaniraju više vremena za vožnju i da ne žure. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Putnička vozila se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju četiri sata, na prelazu Šid dva sata, na Horgošu sat i po, na Kelebija oko sat, a na prelazu Preševo pola sata.

Na graničnom prelazu Gradina na ulazu u zemlju vozila se zadržavaju pola sata.