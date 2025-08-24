Beograd
ZABAVA ZA NAJMLAĐE: Danas u Novom Beogradu besplatna edukativna radionica "Pčelarev sin"
U okviru manifestacije „Novobeogradsko porodično leto“, danas se u parkiću u blizini ulice Mileve Marić Ajnštajn 36/2 od 10.30 do 13.30 sati održava besplatna edukativna radionica „Pčelarev sin“, namenjena najmlađima.
Deca imaju priliku da od iskusnog pčelara Stefana Stevanovića saznaju sve o značaju pčela za životnu sredinu i zdravlje ljudi, da nauče kako se pravi med i degustiraju ovu blagodetnu namirnicu.
Na interaktivnoj radionici organizovane su i kreativne igre, kao i demonstracija prave košnice bez pčela. Najmlađi učesnici mogu da isprobaju pčelarsko odelo, a za pokazano znanje nagrađeni biće diplomama iz oblasti pčelarstva.
