Slušaj vest

BEOGRAD - Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička automobila dogodila se tokom prošle večeri kod TC Ušće.

Prema dostupnim informacijama, oba automobila su pretrpela veliku materijalnu štetu.

Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, kao ni da li ima povređenih osoba.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronika"PROĐE GODINA TUGE I BOLA..." Neutešna porodica kuvara Nikole (24) koji je nastradao u jezivom udesu kamiona i autobusa kod Umke, objavila potresnu čitulju
nikola-uzelac.jpg
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA NA PUTU NIŠ-PIROT: Tri državljanke Austrije sletele sa puta, devojci (18) AMPUTIRANA RUKA
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg
Hronika"BANKINA MU JE PRESEKLA NOGE, VEZAO SAM DA NE ISKRVARI" Policajac heroj Nemanja za Kurir otkriva kako je sinoć spasao čoveka na Pupinovom mostu
Untitled-4.jpg
HronikaŽESTOKA SAOBRAĆAJKA KOD PANČEVCA, IZVLAČE ČOVEKA IZ AUTOMOBILA Bankina proletela dve trake, saobraćaj otežan
2527983-hitnapomocnemanjanikolic-edit.jpg