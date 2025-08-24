Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, kao ni da li ima povređenih osoba.
SAOBRAĆAJKA U BEOGRADU: Sudarila se dva auta kod tržnog centra Ušće, oba vozila pretrpela veliku materijalnu štetu
BEOGRAD - Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička automobila dogodila se tokom prošle večeri kod TC Ušće.
Prema dostupnim informacijama, oba automobila su pretrpela veliku materijalnu štetu.
Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, kao ni da li ima povređenih osoba.
