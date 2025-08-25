BEZ STRUJE DANAS DELOVI 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju od 8.30 sati
Proverite da li ste na spisku za isključenje struje.
Zvezdara
08:30 - 14:00 DIMITRIJA TUCOVIĆA: 4, RUZVELTOVA: 34, Naselje BEOGRAD: KRALjICE MARIJE: BB,BB,
Palilula
08:30 - 14:00 BISTRIČKA: 26-36,25-39, LjUBE DIDIĆA: 32-40,27,31,35-37, MILANA TANKOSIĆA: 22-28,23-31, NIKODIMA MILAŠA: 29-31, PRERADOVIĆEVA: BB,2A-4,3-11, PRIMORSKA: 24-24,28-30,34,19-21,25-29, RUZVELTOVA: BB,BB,1-5,9-23, ZDRAVKA ČELARA: 10A-12,
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: KOSTE MANOJLOVIĆA: 69-75,85-91, MIHAILA ŠOLOHOVA: 48-54,58-68,72G,80-82A,55-63E,67-69,79-83,
09:00 - 14:00 MARIJANE GREGORAN: 60-62D,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje ŽELEZNIK: DARINKE RADOVIĆ: bb,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Veliko polje: DONjI KRAJ: 52F, GORNjI KRAJ: 44A,52C, IZA IGRALIŠTA: 175C, KOD PRODAVNICE: 144, KOD PRUGE: 52A-54D, KOD ŠKOLE: 125A, NEMA NAZIVA ULICE: 52B,136,152,156,160,164-168,176,332,123,127,153-155,163-165,169-175,179, PEJIĆA KRAJ: 178, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 0-0BB,8A,52A-56,114,130A,154,158,170-174,186A,332A,5E,25B,137B,151,159,173A-175,203A,1111BB, Naselje ZVEČKA: LUG: 8A,455G, STARA PRUGA: 52,
18:00 - 20:00 Naselje OBRENOVAC: UZUN MIRKOVA: 12,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje JAKOVO: JAKOVAČKI KORMANDIN: 25, SAVSKA: BB, Naselje SURČIN: UDARNE DESETINE: 32a,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Šupci prema Pavlovićima, zaseok Koviljača.
