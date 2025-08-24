Slušaj vest

Kada je Milan S. (27), mladi IT stručnjak iz mirnog predgrađa Beograda, počeo da primećuje neobično veliki broj mrava kako marširaju kroz njegovu kuhinju, mislio je da je u pitanju samo još jedna letnja pošast. Međutim, ono što je pronašao u podrumu svoje porodične kuće ostavilo ga je – kako kaže – "bez reči i bez daha".

"Prvo su se pojavili na pultu, uvek tačno u 7 ujutru, kao da su imali smenu", ispričao je Milan kroz smeh. "Kupio sam gel protiv mrava, stavljao sirće, limun – ništa nije pomagalo."

Situacija je počela da izmiče kontroli kada je jedne večeri primetio da se mravi više ne kreću samo po kuhinji, već da dolaze iz ventilacionog otvora koji vodi ka starom podrumu, mestu koje porodica nije posećivala godinama.

Naoružan baterijskom lampom i znatiželjom, Milan je odlučio da siđe u podrum. Tamo ga je dočekao prizor koji, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

"Nisam mogao da verujem šta sam video. Dole je bio ogrumni mravinjak, zidovi su bukvalno pulsirali od pokreta. Nisam znao da li da zovem biologa ili egzorcistu“, šali se Milan, pokazujući fotografije koje je napravio.