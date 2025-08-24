Slušaj vest

Sve analize i pripremne aktivnosti za reorganizaciju linija noćnog prevoza u Beogradu su završene, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz i istakao da će izmene i njihov obim biti najveće u ovom segmentu javnog prevoza u poslednjih 10 godina.

Analize su vršene uz konsultacije sa predstavnicima gradskih opština, s ciljem da definišu potrebe korisnika i delove grada u kojima je bilo potrebno poboljšati ili uvesti javni prevoz.

Kao posledica ove analize, više od 10 naselja i prigradskih opština od 1. septembra dobijaju noćni prevoz, dok će pojedine linije pretrpeti izmene u trasi sa prilagođenim ili povećanim brojem polazaka shodno konstatovanim potrebama.

Predviđeno je da sve linije gradskog noćnog prevoza održava JKP "GSP Beograd", dok će prigadske linije noćnog prevoza voziti konzorcijum privatnih prevoznika sa kojima je zaključen ugovor za prigradski prevoz.

Takođe, definisane su tri osnovne polazne tačke u gradu: za gradske linije terminus "Trg Republike", za gradske potezne linije br. 100, 300, 500, 600 i 700 terminus "Studentski trg" i za prigradske linije terminus "Trg Slavija", dok će pojedine linije poput 18N ili 95N prolaziti centralnim gradskim jezgrom.

Sve izmene na noćnim linijama javnog prevoza počeće u noći 1. na 2. septembar (ponedeljak na utorak), navodi se u saopštenju Sekretarijata na Fejsbuk nalogu.