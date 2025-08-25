Slušaj vest

Mladenović je rekao, nakon obilaska fabrike CRCHI u gradu Čangša, da će sa TBM u prvoj fazi metroa kopati 11 kilometara podzemnih tunela od ukupno 15 kilometara trase sa 15 stanica.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam sa predstavnicima kompanije PowerChina i njihovim lokalnim partnerima mogao da obiđem fabriku u kojoj se proizvode dve mašine za kopanje tunela (TBM) namenjene prvoj fazi Beogradskog metroa - naveo je Andreja Mladenović.

Mladenović je istakao da je ugovor za proizvodnju dva TBM-a potpisan u maju, a da će mašine biti završene u narednoj godini i isporučene Beogradu u drugoj polovini 2026. godine.

- Danas možemo da vidimo delove mašina u proizvodnji, a naši stručni timovi će u januaru prisustvovati završnim testiranjima, što je ključna faza pre isporuke - rekao je Mladenović.

Mladenović je podsetio da je kineska kompanija CRCHI do sada proizvela više od 1.700 TBM-ova kojima je iskopano više od 6.000 kilometara tunela širom sveta, što, kako je rekao, uliva poverenje u kvalitet i pouzdanost opreme namenjene Beogradu.

- Veoma smo zadovoljni što imamo ovakvog partnera, a saradnja Srbije i Kine u ovom projektu predstavlja veliki podsticaj za razvoj Beograda i srpske privrede - naglasio je Mladenović za Tanjug.

Generalni direktor kompanije CRCHI He Jongđun izjavio je da se TBM mašine njihove kompanije koriste u preko 35 zemalja u svetu i da su iskustva u izradi zadovoljavajuća i na nivou.

- Koristi se velikom broju zemalja širom sveta, poput Kine, Rumunije, Poljske i Egipta - naveo je on.

Delegacija JKP "Beogradski metro i voz" obišla je danas proizvodne pogone fabrike Kompanije za tešku industriju kineske železničke gradnje (CRCHI – China Railway Construction Heavy Industry), zadužene za izradu TBM (TBM - Tunnel Boring Machine) za potrebe beogradskog metroa.

Ove mašine, poznate i kao "krtice", ključne su za iskopavanje tunela i predstavljaju jedno od najznačajnijih ulaganja u savremenu tehnologiju u okviru projekta.

Oba TBM-a biće dopremljena u Beograd u drugoj polovini 2026. godine, čime će početi najzahtevnija i najvažnija faza izgradnje metroa.