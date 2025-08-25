Slušaj vest

Izmena će trajati tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulicama Uzun Mirkova, na delu između zone raskrsnice sa ulicama Pariska i Vase Čarapića, zatim Vase Čarapića, na delu između zone raskrsnica sa ulicama Uzun Mirkova i Trg Republike, zatim na Trgu Republike, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Kolarčeva, Braće Jugovića, Francuska i Vase Čarapića, Terazije, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Kolarčeva i Trg Nikole Pašića i Kralja Milana, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Terazije i Kneza Miloša u periodu od.

Ova deonica će biti u potpunosti zatvorena za saobraćaj.

Linije 28, 29, 41 ne saobraćaju, kao i do sada, a linija 40 će, kao i sada, saobraćati na redovnoj trasi uz pojačanje.

Linija 24 će, kao i sada, saobraćati u smeru ka Neimaru ulicama Cara Dušana, Francuska, kroz terminus "Trg republike", Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno (bez korišćenja stajališta "Glavna pošta" u Takovskoj - smer ka ulici Bulevar kralja Aleksandra), dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovno.

Linije 26 i 26N će, kao i sada, saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno.

Linija 27 će, kao i sada, u oba smera saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom.

U saopštenju Sekretarijata za prevoz navodi se da i dalje funkcioniše privremena trolejbuska linija 29L, koja saobraća na relaciji Trg Slavija - Medaković 3.

Linija 31 će i dalje u smeru od Konjarnika saobraćati ulicama Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, kroz terminus "Trg republike", Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovno prema Konjarniku.

Vozila sa ove linije će u zoni Trga republike koristiti stajališta "Trg republike", koje u redovnom režimu koristi linija 27.

Linije 37 i 44 će, kao i sada, saobraćati u oba smera ulicama Žorža Klemansoa, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama.

Linija 58 će, kao i sada, saobraćati u oba smera ulicama Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovno.

Linija EKO 2 će, kao i sada, saobraćati na skraćenoj trasi Trg Slavija - Beograd na vodi.

Linija ADA 1 će, kao i sada, u smeru ka Adi Ciganliji saobraćati ulicama Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovno, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Kneza Miloša, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike".

Linije 15N, 68N, 75N i 603N će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Zeleni venac, Terazijski tunel, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska kroz terminus "Trg republike” do dolaznog/polaznog stajališta "Trg Republike" (#603), koje u redovnom režimu koriste linije 27, 15n, 27n i 704n, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Braće Jugovića, Dečanska, Terazijski tunel i dalje redovno.

Linije 27N i 32N će saobraćati od terminusa "Trg republike" ulicama Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike".

Linije 29N, 31N, 33N, 47N i E9 će saobraćati od terminusa "Trg republike" ulicama Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Kneza Miloša, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike”.

Linije 37N, 56N, 511N i E2 će, kao i sada, saobraćati u smeru sa Trga republike (polazno stajalište za liniju 43) ulicama Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Kneza Miloša, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike".

Linija 51N će saobraćati od terminusa "Trg republike"ulicama Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša, Nemanjina i dalje redovno, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Nemanjina, Kneza Miloša, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike".

Linija 101N će, kao i sada, saobraćati u smeru ka Padinskoj skeli na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska do stajališta "Trg republike".

Linija 202N i 301N će, kao i sada, saobraćati sa Trga Republike ulicama Braće Jugović, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike".

Linija 304N će, kao i sada, saobraćati sa Trga Republike ulicama Braće Jugović, Makedonska, Svetogorska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska do terminusa "Trg republike".

Linije 704N i 706N će, kao i sada, saobraćati u smeru ka Zemunu na svojim redovnim trasama, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Dečanska, Braće Jugovića, Francuska do stajališta "Trg republike".

Privremeno se ukidaju sledeća autobuska stajališta

"Trg republike" (šifra st. #532), "Terazije" (šifra st. #195), "RK Beograđanka" (šifra st. #197) i "Trg Slavija" (šifra st. #199) - smer ka Trgu Slavija, kao i "Trg Slavija" (šifra st. #200), "RK Beograđanka" (šifra st. #198), "Terazije" (šifra st. #196) i "Trg republike" (šifra st. #533 - smer ka Trgu republike. Ukidaju se i "Trg republike" (šifra st. #702), "Trg Republike" (šifra st. #3031) smer ka Dečanskoj.